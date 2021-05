Valkenswaard United wint Global Champions League in St. Tropez

Zojuist pakte het team Valkenswaard United de overwinning in de Global Champions League in St. Tropez. Afgelopen donderdag behaalden Peder Fredricson en Edwina Tops-Alexander al twee foutloze rondes. Vandaag lieten beide combinaties een balk vallen, waardoor zij in totaal 8 strafpunten kregen. Fredricson zat tijdens het parcours in het zadel van H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) en Edwina Tops-Alexander presteerde met Identity Vitseroel (v. Air Jordan Z).