Van der Vleuten en team Madrid in Motion door naar halve finale GCL Super Cup

Team Madrid in Motion met daarin Maikel van der Vleuten werd gisteravond tweede in de kwartfinale van de Global Champions League Super Cup in Praag. Het team is met vier strafpunten door naar de halve finale. Van der Vleuten en zijn Olympiade paard Beauville Z (v. Bustique) bleven foutloos. Met 0,03 seconden voorsprong werd St. Tropez Pirates eerste in de spannende omloop.

Team St. Tropez Pirates met als kopman Daniel Deusser en verder de Fransman Olivier Robert en de Ier Michael Pender gaan als eerste door naar de halve finale. Deusser reed met Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek) een foutloze ronde net als Michael Pender met HHS Calais (v. Cavalier Royale). Robert zette de snelste tijd op de klokken, maar kreeg een balk met Vivaldi des Meneaux (v. Chippendale Z). Met vier strafpunten en een totaal tijd van 207,31 seconden werd het team eerste.

‘Spannende proef’

Daniel Deusser: “We hebben goede paarden en goede ruiters in ons team, het was een spannende proef en voor vier teams zit het weekend er al op. We zijn pas een dag verder maar we hebben laten zien dat we in goede vorm zijn en we kijken uit naar morgen. Alles begint weer op 0 en zonder dropscore is het echt spannend tot het laatste team en er kan morgen nog van alles gebeuren.”

Madrid in Motion

Madrid in Motion kwam drie honderdste te kort voor de eerste plek. Maikel van der Vleuten en Marl McAuley hielden de lei schoon met hun paarden Beauville Z en Jasco vd Bisschop (v. Dulf vd Bisschop). Teamgenoot Marlon Modolo Zanotelli moest met de KWPN-hengst Grand Slam VDL (v. Cardento) een springfout incasseren.

New York Empire

Op de derde plaats eindigde New York Empire met 5 strafpunten. Het team bestaat uit Denis Lynch (GC Chopin’s Bushi), Spencer Smith (Quibelle) en Scott Brash (Hello Jefferson). Smith noteerde de vijf strafpunten, Lynch en Smith bleven nul.

Overige Nederlanders

Voor de halve finale hebben ook de teams van Johnny Pals (Miamic Celtics), Bart Bles en Suus Kuyten (Hamburg Giants) en Jur Vrieling (Prague Lions) zich geplaatst.

Openingsproef voor Opatrny

Eerder op de de dag werd de eerste GCL individual classification gereden. Voor eigen publiek won Ales Opatrny met Forewer (v. Caruso). De Tsjech legde het 1,45m-1,50m-parcours foutloos af in een tijd van 57,52 seconden. Bryan Balsiger werd tweede met Dubai du Bois Pinchet (v. Kashmir van Schuttershof) op anderhalve seconde. De derde plaats was voor Titouan Schumacher met Atome Z (v. Amadeus Z). Bart Bles was de beste Nederlander. Hij werd negende met Comme-Laude W (v. Comme il faut).

Bron Persbericht/Horses.nl