Van Paesschen wint kwalificatie, Maikel van der Vleuten derde

Als eerste starter van de startlijst liet Constant van Paesschen met Diaz du Thot (v.Ready Boy des Forets HN) in Monaco direct zien hoe het moest. In een tijd van 63.24 snelde hij foutloos door de finish en had de toon gezet in het 1.55m hoge parcours. Henrick von Eckermann was maar 0.09 seconden langzamer en pakte de tweede prijs met Hollywood V (v.Mylord Carthago). Maikel van der Vleuten reed Elwikke (v.Eldorado vd Zeshoek) in 64.42 seconden naar de derde stek. Met de winst in deze rubriek kon de Belg 24.000 euro op zijn Palmares bijschrijven.

Voor Nederland kwamen in Monaco alleen Eric en Maikel van der Vleuten aan de start. Senior kreeg met Dreamland (v.Sunday de Riverland) acht strafpunten te verwerken welk resultaat niet genoeg was om zich te plaatsen voor de GCT Grote Prijs later op de avond. Uiteraard was de derde plaats van junior dat wel.

Uitslag individueel

Stockholm Hearts veel te sterk voor de rest

Met een straatlengte voorsprong werd deze etappe van de Global Champions League gewonnen door het team van Lily Attwood en Olivier Philippaerts. Met een strafpuntentotaal van nul hadden ze drie balken voorsprong op de London Knights en Berlin Eagles die tweede en derde werden.

Madrid in Motion, het team van van der Vleuten & van der Vleuten reikte deze keer niet verder dan de twaalfde plaats.

Stand na 10 wedstrijden

Met nog vijf etappes te gaan staan de Stockholm Hearts met 207 punten bovenaan. Ze hebben een voorsprong van 30 punten op de Berlin Eagles die op hun beurt 12 punten voorsprong hebben op de Prague Lions en Madrid in Motion.

Uitslag teams