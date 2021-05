Vleut senior en junior tweede in etappe GCL, Explosion W terug met winst

Christian Ahlmann en Max Kühner pakten gisteren voor de Shanghai Swans al de leiding in de Global Champions League-etappe in Madrid en vandaag maakten ze het kunstje af. Weer dubbel nul. Eric van der Vleuten en zoon Maikel reden voor thuisteam Madrid in Motion naar de tweede plaats, toptalent Beauville Z (v. Bustique) bleef twee keer foutloos. In de tweede ronde van de GCL was topper Explosion W de snelste nuller. De grote Global Champions-winnaar is dus weer terug met Ben Maher!

Een Global Champions League-etappe waar een boel gebeurde. Christian Ahlmann en Max Kühner lieten zien vier paarden in topvorm te hebben: in de eerste ronde twee nulrondjes met respectievelijk de ‘thuis oftewel op Zangersheide’ gefokte Take a Chance on Me Z(v. Taloubet Z) en Eldorado van de Zeshoek-zoon Elektric Blue P. In de tweede ronde maakten de populaire Z-hengst Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly) en Vancouver Dreams (v. Valentino) het af. Weer dubbel nul!

De Shanghai Swans staan in het GCL-tussenklassement (na twee wedstrijden dit seizoen) nu ook aan de leiding.

Beauville dubbel nul

Eric van der Vleuten en zoon Maikel van der Vleuten zadelden dezelfde twee paarden voor de twee rondjes. Eric van der Vleuten begon gisteren met een fraaie (maar net iets te langzame, dus een tijdfout) nulronde met Wunschkind (v. Casall). En kersvers vader Maikel van der Vleuten maakte het super af met een top nulrondje met supertalent Beauville Z (v. Bustique). Vandaag kreeg Wunschkind een foutje, Beauville was opnieuw foutloos!

Vandaag springt de ruin ook nog de GCT-Grote Prijs en als hij daar weer zo springt, geeft dat bondscoach Rob Ehrens ook al weer informatie richting de Spelen. Op de longlist staan de twee in ieder geval.

Harrie Smolders helpt Paris Panthers naar plaats 3

Hollandse kwaliteit zorgde ook voor de derde plaats van de Paris Panthers. Hij zette namelijk gisteren een nulrondje neer met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) en vandaag viel er met Dolinn (v. Cardento) één balkje. Teamgenoot Darragh Kenny sprong met VDL Cartello (v. Cartani) gisteren ook nul, vandaag waren er acht strafpunten voor Igor van de Wittemoere (v. Cooper vd Heffinck).

Champions Tour-comeback met winst

En dan meldde zich Explosion W (v. Chacco-Blue) ook weer terug in de Global Champions-arena. De megawinnaar van Ben Maher maakte gisteren nog een foutje in de eerste ronde, maar vandaag deed hij weer wat we van hem gewend zijn. Winnen!

Uitslag GCL Madrid

