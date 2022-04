Vrieling en Fiumicino op herhaling, winst in eerste ronde GCL Mexico

Jur Vrieling heeft gisteren de eerste ronde van de Global Champions League in Mexico gewonnen. Met de onlangs door SF Equestrian aangeschafte Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) was de ruiter met een foutloze ronde in 69,38 seconden de snelste in de 1,55m direct op tijd. Twee weken geleden won de combinatie ook al de eerste ronde van de GCL in Miami.

Regerend Olympisch kampioen Ben Maher zette als twaalfde starter al vrij vroeg een uitdagende tijd neer. Met Faltic HB (v. Baltic VDL) finishte de Brit foutloos in 69,98 seconden. Geen van zijn concurrenten kwam daar bij in de buurt, totdat Vrieling de elfjarige Fuimicino de piste binnen stuurde. Met een ijzersterke rit wist hij een halve seconde van de tijd van Maher af te snoepen en nam de leiding daarmee over. Die leiding heeft hij niet meer uit handen gegeven.

Hamburg Giants tweede

Bart Bles liet met Comme-Laude W (v. Comme il faut) ook alle balken in de lepels liggen en kwam in 78,66 over de finish. Daarmee eindigde hij net buiten de prijzen op de veertiende plaats. Samen met Vrieling vormt Bles het team Hamburg Giants, dat na de eerste ronde van de GCL de tweede plaats inneemt. De leiding is in handen van de Shanghai Swans, gevormd door Christian Ahlmann en Katrin Eckermann. Ahlmann werd individueel derde met Mandato van de Neerheide (v. Emerald).

Uitslag individueel.

Uitslag teams.

Bron: Horses.nl