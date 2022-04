Vrieling wint eerste ronde GCL Miami, Van der Vleuten tweede

Jur Vrieling en Maikel van der Vleuten zijn goed begonnen aan de Global Champions League in Miami. Vrieling stuurde Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) met een ijzersterke rit foutloos over de finish in de direct op tijd over 1,55m. Met 63,08 seconden op de teller bleef hij anderhalve seconde sneller dan Van der Vleuten en Beauville Z (v. Bustique).