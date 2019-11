Willie Wijnen voor de derde keer gehuldigd dit jaar

Willie Wijnen werd eerder dit jaar al gehuldigd als KWPN Fokker van het Jaar (dressuur) en in het zonnetje gezet door de WBFSH als fokker van het beste springpaard van 2019, Explosion W (v. Chacco-Blue). Maar dat was nog niet alles: Jan Tops haalde de fokker gisteren op de Global Champions Play-Offs in Praag naar voren om hem te huldigen met de Breeder of the Best Horse-award. En 'The Best Horse' is in dit geval natuurlijk Explosion W.

Dat was niet de enige award die naar de mensen rondom Explosion ging. Eigenaar Poden Farms kreeg de Owner of the Best Horse-onderscheiding. Willie Wijnen is niet alleen de fokker van Explosion, hij zorgde in zekere zin ook zelf voor de combinatie van Ben Maher en de Chacco-Blue-zoon. Daarover vertelde de fokker onlangs meer in De Paardenkrant, lees het artikel hier.

Bron: Horses.nl