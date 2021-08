Winst eerste GCL-omloop Londen voor Max Kühner

Max Kühner eiste gisteravond de overwinning op in de eerste omloop over 1,55m van de Global Champions League in Londen. In het zadel van de tienjarige Elektric Blue P (v. Eldorado van de Zeshoek) bleef hij alle concurrenten voor in het parcours direct op tijd. De combinatie reed een foutloze ronde en noteerde de winnende tijd van 66,69 seconden.