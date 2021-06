Winst eerste GCL-omloop Valkenswaard voor Olivier Philippaerts

Olivier Philippaerts eiste zojuist de overwinning op in de eerste omloop over 1,50/1,55m van de Global Champions League in Valkenswaard. In het zadel van de tienjarige BWP'er Le Blue Diamond v't Ruytershof (v. Plot Blue) bleef hij alle concurrenten voor in het parcours direct op tijd. De combinatie reed een foutloze ronde en noteerde de winnende tijd van 71,42 seconden.

Darragh Kenny legde de Belg het vuur aan de schenen, maar het lukte hem net niet om Philippaerts te verslaan. Met de Stakkato-dochter Scarlett du Sart Z kwam hij ook foutloos aan de finish, maar was 0,17 seconden te langzaam om de overwinning op te strijken.

Hall McAteer derde

Jodie Hall McAteer werd derde met de elfjarige BWP’er Kimosa van het Kritrahof (v. Chatman). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 73,73 seconden.

Houtzager en Greve in top tien

Marc Houtzager en Willem Greve eindigden allebei in de top tien. Houtzager werd zevende met de 13-jarige KWPN’er Sterrehof’s Dante N.O.P. (v. Canturano I). Het paar kwam zonder springfouten door het parcours in 76,18 seconden. Greve eindigde achter Houtzager op de achtste plaats. Met de tienjarige KWPN-hengst Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek) liet hij ook alle balken liggen en finishte in 77,49 seconden.

Paris Panthers als team aan de leiding

Bij de teams gaat het team Paris Panthers aan de leiding na de foutloze ritten van Darragh Kenny met Scarlett du Sart Z en Harrie Smolders met Dolinn N.O.P. (v. Cardento). Monaco Aces volgt op de tweede plaats met eveneens nul strafpunten tot nu toe. Jos Verlooy zette met Jacobien Dwerse Hagen (Va-Vite) een foutloze rit voor het team neer en Laura Kraut herhaalde dit kunstje met Confu (v. Contact Me).

Prague Lions

Prague Lions staat voorlopig op de derde plaats. Leopold van Asten hield de lei schoon met VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van’t Spieveld) en Marc Houtzager deed dit na met Sterrehof’s Dante N.O.P.

Bekijk hier de individuele uitslag

Bekijk hier de teamtussenstand na de eerste omloop