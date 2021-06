Winst Global Champions League Stockholm voor Weishaupt

Philipp Weishaupt eiste zojuist de overwinning op in de tweede omloop over 1,55/1,60m van de Global Champions League in Stockholm. In het zadel van de elfjarige Hannoveraner Coby (v. Contagio) bleef hij alle concurrenten voor in het parcours direct op tijd. De combinatie reed een foutloze ronde en noteerde de snelste tijd van 66,67 seconden.

Peder Fredricson deed er alles aan om de Duitser van de troon te stoten, maar het lukte hem net niet op Weishaupt te verslaan. Met de Cardento-zoon Catch me Not S kwam hij ook foutloos aan de finish, maar was 0,20 seconden te langzaam om de overwinning op te strijken.

Bengtsson derde

Voor Zweden was er nog meer succes. Rolf-Göran Bengtsson werd derde met de twaalfjarige KWPN’er Ermindo W (v. Singapore). De topspringruiter raakte het hout niet aan met het fokproduct van A.P. de Wit en passeerde de finish in 68,00 seconden.

Vrieling in top tien

Jur Vrieling eindigde in de top tien met de tienjarige Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue). Het paar kwam zonder springfouten door het parcours in 70,03 seconden.

Valkenswaard United wint als team

Bij de teams heeft het team Valkenswaard United gewonnen na de foutloze ritten in de eerste en tweede ronden van Peder Fredricson en Edwina Tops-Alexander. Monaco Aces volgt op de tweede plaats met vier strafpunten. Billy Twomey zette in beide omlopen een foutloze ronde neer, maar Jérôme Guery moest in de eerste omloop een balk incasseren. Berlin Eagles eindigde op de derde plaats. Philipp Weishaupt en Ludger Beerbaum kregen allebei in de eerste ronde een balk.

Tussenklassement GCL

Na vijf van de vijftien wedstrijd van de Global Champions League gaat Valkenswaard United aan de leiding met 132 punten. Het team won de eerste Etappe in Doha en pakte vanmiddag in Stockholm ook 30 punten die horen bij de winst. Shanghai Swans volgt op afstand op de tweede plaats. Zij hebben op dit moment 103 punten verzameld. Dit puntentotaal hebben ze onder andere te danken aan de overwinning in Madrid en de tweede plaats in Doha en Grimaud. Monaco Aces maakt de top drie compleet met 97 punten. Ze zetten goede prestaties neer door in Valkenswaard de zege te pakken en vanmiddag de tweede plaats.

Bron: Horses.nl