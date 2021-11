Zanotelli troeft Schumacher af, Vrieling doet goede zaken

De Braziliaanse ruiter Marlon Modolo Zanotelli won zaterdagmiddag met de tienjarige merrie Like a Diamond van 't Schaeck (v. Diamant de Semilly) de derde individuele GCL-rubriek, na een tot het laatst spannende barrage. Jur Vrieling deed ook goede zaken met zijn negenjarige Long John Silver (v. Lasino). Het duo werd zesde, dankzij twee vlekkeloze rondjes in de O2-arena.

Gisteren liepen de zaken niet zoals gewenst voor Zanotelli en zijn BWP-merrie, die 19 strafpunten opliepen in de teamwedstrijd, waardoor Madrid in Motion maar nipt de finale haalde. De topronde van vandaag was daarom extra speciaal. Zanotelli: “Diamond is geweldig, als ik het niet verpruts zoals gisteren, dan doet ze het echt heel goed. Het is natuurlijk altijd super om voor zo’n groot publiek te winnen, maar deze winst was wel extra bijzonder. Ze is van nature heel snel, ik ging wat diep op de één-na-laatste sprong om een galopsprong eruit te kunnen halen in de laatste lijn en dat pakte goed uit.”

Verloop barrage

Elf combinaties mochten naar de barrage van deze individuele rubriek over 1m50 voor de teamruiters die in Praag zijn voor de Super Cup, die zondag wordt beslist. Marcus Ehning en zijn topmerrie Calanda (v. Calido I) beten, net als in de basisronde het spits af. Met korte bochten zette hij de uitdaging voor de anderen met een foutloze ronde in 36,39 seconden. Denis Lynch kon ondanks een vroege binnenbocht niet aan die tijd komen, maar bleef wel foutloos met de vijftienjarige KWPN’er GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II). Toptalent Mumbai (v. Diamant de Semilly) maakte al vroeg in de barrage een klein struikeltje met Christian Kukuk, waardoor de kansen op een snelle tijd al verkeken waren voor de Duitser. Kukuk deed het verder rustig aan, bleef wel foutloos en werd zevende. Titouan Schumacher en de gretige Atome Z (v. Amadeus Z) deden niet overal aan korte binnenbochten, maar kozen voor een hele voorwaartse ronde. Atome sprong geweldig en de keuze bleek correct: de Fransman kwam een halve seconde sneller over de meet dan Ehning: 35,90 seconden. Even later bleek Marlon Modolo Zanotelli goed gekeken hebben naar Schumacher. Like a Diamond van ’t Schaeck snoeide nog bijna een seconde af van de tijd van Atome Z: 34,95 seconden.

Jur Vrieling maakt indruk met Long John Silver

Jur Vrieling en Long John Silver (v. Lasino) hadden in de basisronde als enige geopteerd voor een binnenbocht naar hindernis vier. De groot springende schimmel was vanmiddag weer heel fijn aan het springen. In grootse stijl reed het duo naar een foutloze ronde, net binnen de tijd. Die binnenbocht was dus echt nodig voor dit groot galopperende paard, dat soms wat lang boven de hindernis blijft. Ook in de barrage koos de Nederlander en zijn extreem vermogende negenjarige voor de binnenbochten, maar de tijd konden de twee niet halen. Wel een mooie foutloze ronde in 38,51 seconden, goed voor de zesde plaats in het eindklassement. Na Vrieling was er ook een foutloos barragerondje voor publiekslieveling John Whitaker, die met Sharid (v. Toulon) twee klasse rondes reed vanmiddag. De Brit kon niet aan de snelste tijd komen, maar bleef Vrieling wel voor: vijfde. Laatste starter Emily Moffit reed met Copain du Perchet CH (v. Conteur) een werkelijk perfect barragerondje, met een rollback uit het boekje naar de paarse stijlsprong halverwege. Het leek te gaan lukken, met een beetje geluk in de combinatie, maar op de laatste hindernis rolde alsnog een balk uit de lepels. De Britse was bijna een seconde sneller dan de Braziliaan, maar het mocht niet zo zijn. De winst en de 15.000 euro waren voor Zanotelli, die grif toegaf dat Moffitt net zo goed verdiend had om te winnen.

Overige Nederlanders

Harrie Smolders reed de negenjarige Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) zonder balken rond, maar de tijd was een probleem. Met 28/100 teveel kreeg Smolders één strafpunt. De Nederlander was niet de enige die nipt buiten de gestelde tijd bleef. Ook voor Bart Bles en Comme-Laude W (v. Comme Il Faut) was de tijd net te krap. Bovendien viel er een balk: 5 strafpunten. Frank Schuttert was bezig met een goede ronde met een paar ingekorte afstanden op de groot galopperende Kinky Boy van het Gildenhof (v. Nabab de Reve). Alleen op de laatste hindernis kwam de combinatie niet helemaal uit. Kinky Boy maakte een reuzensprong, maar haalde het net niet en pakte met zijn achterbeen een balk. Erg jammer, want de combinatie was razendsnel. Suus Kuyten reed precies in de toegestane tijd van 68,00 seconden rond, maar helaas vielen er twee balken met King Kong d’Avifauna (v. Beaulieu’s Think Big).



Uitslag

Bron: Horses.nl