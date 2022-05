Ahlmann ‘domineert’ in GCT Hamburg, Pals en Thijssen in top 10

Bij de kwalificatie was er nog een balk en een relatief langzame tijd voor Christian Ahlmann en de 12-jarige Dominator 2000 Z (v. Diamant de Semilly); het duo haalde maar net de lijst voor de Grote Prijs van Hamburg. Daar ging alles vervolgens wél goed: Een goede eerste omloop en een foutloze barrage in 50,51 seconden brachten de winst voor de thuiscombinatie. Johnny Pals werd achtste na twee balken in de barrage met Charley (v. Calido I). Sanne Thijssen was met Con Quidam RB (v. Quinar) veruit de snelste combinatie in de basisomloop, maar raakte helaas een balk onderweg. Ze werd negende.

Andre Thieme en DSP Chakaria (v. Chap 47) kwamen als eersten de barrage-ring in. De kluiten vlogen in het rond en ondanks dat de Duitser iets gas terug moest nemen voor de één na laatste hindernis, werd het een foutloos rondje in 51,33 seconden. Naar later zou blijken, goed genoeg voor plaats twee. Tweede starter Mario Stevens had even wat moeite met het natte Hamburgse gras, maar kwam ook foutloos rond met de negenjarige Starissa (v. Stakkato Gold) die net gedebuteerd is op dit niveau. De tijd van 52 seconde was goed voor plaats vier.

Niet vanzelf

Christian Ahlmann was de derde starter in de barrage, waar maar liefst vijf Duitsers in meededen. Het leek nog niet zo vanzelf te gaan in het begin, met een behoorlijke drift voor hindernis drie. Ahlmann moest zijn hengst goed ondersteunen in de combinatie en won de strijd uiteindelijk in zijn snelle laatste lijn die eindigde met een enorme stretch van Dominator over de oxer. De tijd van 50,51 zou niet meer verbeterd worden. De Ierse ruiter Michael Pender kwam nog in de buurt. Hij was in het eerste gedeelte van zijn barrage sneller dan Ahlmann dankzij een paar perfecte lijnen, maar verloor tijd in het tweede gedeelte van zijn barrage met HHS Calais (v. Cavalier Royal). Pender werd derde. Ahlmann mocht voor de tweede keer in zijn carrière de ton incasseren die in Hamburg aan de winnaar wordt uitgereikt.

Pals pech in barrage

Johnny Pals en Charley reden een mooi voorwaartse en gecontroleerde basisomloop en kwamen net op tijd binnen om de barrage te halen. Een topweekend voor Pals, die met zijn team Cannes Stars ook al op het podium van de Global Champions League belandde in Hamburg. In de barrage kwamen Pals en Charley niet helemaal goed voor de steilsprong op drie en raakte ook hindernis vier. Daarna ging het eigenlijk prima, maar de acht strafpunten betekende uiteindelijk een achtste plaats voor het duo.

Sanne Thijssen snelste vierfouter

Sanne Thijssen had in de basisomloop van Hamburg weer te dealen met een drukke Con Quidam en raakte een balk op hindernis vier. Daarna was het ook verstandig om wat vaart te maken, iets dat je Con Quidam eigenlijk niet eens hoeft te vragen. Het duo kwam razendsnel door het parcours met voorwaartse afstanden door de combinaties en eindigde uiteindelijk op plaats negen, als snelste vierfouter.

Klassement 2022

Ahlmann stond voorafgaand aan de Hamburgse etappe op plaats twaalf in het klassement voor 2022, maar klimt dankzij zijn winst naar de top van het klassement, waar hij nu de leiding deelt met de Belgische ruiter Pieter Devos. Sanne Thijssen is de beste Nederlandse op plaats 12, Bart Bles staat op plaats 14.

