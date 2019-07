Ahlmann ziet kansen en wint GCT Parijs, Kim Emmen vijfde

In de schaduw van de Eiffeltoren reed Christian Ahlmann op Take A Chance On Me Z (v. Taloubet Z) naar de vijfde Global Champions Touroverwinning van zijn carrière en de eerste voor zijn voshengst. De jonge Nederlandse Kim Emmen hield haar zenuwen in bedwang en sprong met Delvaux (v. Chacco-Blue) naar een zeer knappe vijfde plaats in een deelnemersveld vol gevestigde namen.

“We hebben vandaag allebei hard moeten werken”, vertelde Ahlmann na de barrage. “Dit is een toekomstpaard uit onze eigen fokkerij en het is zijn eerste GP-overwinning. Ik ben heel blij met hem, hij gaf me een supergevoel en bleef heel geconcentreerd, ook in de moeilijkere lijnen”.

Celine Schoonbroodt – de Azavedo werd met Chepetta (v. Chepetto) verrassend tweede, de derde plaats was Kevin Staut met Calevo 2 (v. Casall Ask), die als laatste starter goed zijn best deed voor het thuispubliek, maar niet aan de tijden van Ahlmann en Schoonbroodt kon komen.

Verloop barrage

Marc Houtzager was de eerste starter in de barrage, maar een balk op de tweede hindernis gooide roet in het eten. Met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) reed Houtzager naar een tijd van 37,99 seconden. Shane Breene, die direct na hem startte met Ipswich van de Wolfsakker (v. Carembar de Muze) gooide er zelfs drie balken af. Het duo had net daarvoor de Global Champions League al gewonnen, dus of het heel zuur voor de Ier was viel nog te bezien.

De toch wat nerveuze Kim Emmen was de derde starter, Parijs was haar vierde start in een GCT ooit. Haar barrage was heel precies gereden, met mooie schuine lijnen over hindernis drie en vier. Ze hield het hoofd koel en bleef haar paard steeds verzamelen, zonder Delvaux de kans te geven zich sterk te maken en van haar weg te lopen. Het was met 39,84 seconden niet snel, maar het was de eerste foutloze ronde. Daarmee veroverde ze de vijfde plaats in deze GP op het allerhoogste niveau.

Celine Schoonbroodt – de Azavedo uit België nam de uitdaging van Emmen aan en schudde een keurige en snelle ronde van 36,82 uit de mouw. Drie seconden sneller dan de Nederlandse en overduidelijk naar de leiding. Het was een tijd waar de rest zich op kon richten. De onervaren Gfe Excalibur de la Tour Vidal (v. Ugano Sitte) van Pénélope Leprevost was vervolgens niet in staat om aan die tijd te komen, na een flinke uitbraak over de buitenschouder op weg naar de laatste hindernis. De Française reed naar 39,29 seconden, nog net voor Emmen.

De dames waren te traag voor Christian Ahlmann, die eerder al vier GCT-etappes won. Met soepele draaien en een gedurfde hoek naar de laatste sprong reed de Duitser 1,5 seconden van de tijd van de Belgische af. Kevin Staut kon daar ondanks de steun van de Parijse tribunes niet meer aankomen en kwam uit op 37,25 en de derde plaats.

Lastig basisparcours

Het basisparcours van de Grote Prijs van Parijs zat weer vol met lastigheden. Marc Houtzager was als zestiende starter de eerste foutloze combinatie met Sterrehof’s Calimero. Daar was een balkenfestival en een verlenging van de toegestane tijd aan vooraf gegaan. Nadat Shane Breene zich ook had gekwalificeerd voor de barrage, was de beurt aan Kim Emmen. Ze hield de soms sterke Delvaux goed onder controle en was ook mooi snel. Met veel power kwam de hengst foutloos door het parcours, en kon Emmen naar de eerste GCT-barrage van haar carrière.

Het duurde daarna weer even en enkele grote namen zagen balken in het zand donderden, soms tot hun grote chagrijn. Vlaamse amazone Cindy Schoonbroodt – de Azavredo nam met Chepetta een brutale binnenbocht en kwam daardoor precies op tijd aan de finish. Daarmee was ze de vierde die naar de barrage mocht, en net als Emmen een aangename verrassing. In GCT-termen worden dit soort acties van indivduele starters tegenwoordig ‘een Frank Schuttertje doen’ genoemd, naar de Nederlandse ruiter die vorig jaar vanuit het niets de GCT in Valkenswaard won.

Tot groot genoegen van het Franse publiek reed ook Penelope Leprevost met de pas negenjarige schimmel Gfe Excalibur de la Tour Vidal naar de barrage, al snel gevolgd door Christian Ahlmann op Take A Chance On Me Z en Kevin Staut met Calevo 2.

Klassement GCT

Daniel Deusser en Pieter Devos geraakten niet in de barrage, ze hadden allebei een balk. Maar omdat Deusser veel sneller was, kwam hij een stuk hoger in het klassement uit en komt hij dichtbij de leidende Devos. Peder Fredericson mengt zich ook in het kampioenschap en was sneller dan de anderen, ondanks dat zijn H&M Christian K een hindernis totaal omver sprong. Hij staat inmiddels vierde in de ranking.

Maikel van der Vleuten had ‘good old’ Verdi TN (v. Quidam de Revel) meegenomen. Het duo kreeg problemen in de combinaties en ook de lastige laatste hindernis ging er aan. Dat kost de Nederlander punten in het klassement, hij stond vierde en zakt nu naar de zesde plek.

Alle etappewinnaars van de Global Champions Tour kwalificeren zich voor de rijkgedoteerde Super Grand Prix aan het einde van het jaar. Ahlmann: “Het was van mijn doelen voor dit jaar om me te kwalificeren voor de Super GP in Praag en ik ben heel blij dat dat gelukt is.”

Uitslag

Klassement GCT 2019

Bron: Horses.nl