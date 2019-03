Balk houdt Schuttert van tweede plek in GCT-Grand Prix

Frank Schuttert zorgde zaterdagavond in Doha voor het beste Nederlandse resultaat in de Global Champions Tour Grand Prix. De ruiter was met Chianti's Champion één van de slechts vijf combinaties, die zich plaatsten voor de barrage. In de barrage was het duo op weg naar de tweede tijd, maar liep daarbij vier strafpunten op en schoof daarmee naar de vierde plek. Een mooi begin voor de ruiter, die derde werd in de Super Grand Prix in Praag vorig jaar.

Julien Epaillard won de Grand Prix in de eerste etappe van de Tour in 2019. De Franse ruiter bleef foutloos met Usual Suspect d’Auge (v. Jarnac) in de barrage en klokte af op 40,11 seconden.

Explosion W

Ben Maher was met Explosion W (v. Chacco-Blue) goed voor de tweede snelste foutloze rit. De Britse combinatie was vorig jaar in de GCT erg succesvol en won de etappes in Madrid, St. Tropez, Rome en in Doha. Vandaag galoppeerde de KWPN’er in 40,55 seconden over de streep.

Nicola Philippaerts en H&M Chilli Willi (v. Casall) maakten met hun foutloze ronde in 43,43 seconden de top drie compleet.

Top vijf

Schuttert kwam met de bruine Champion du Lys-dochter in 40,54 seconden aan de finish. Daarmee was hij als hij foutloos was gebleven precies voor Philippaerts geëindigd.

Alberto Zorzi was met Contanga (v. Catoki) de vijfde combinatie in de barrage. De Italiaanse ruiter kreeg net als Schuttert een balk, maar was met 43,51 seconden het langzaamst van allemaal.

Uitslag

Bron: Horses.nl