Bart Bles derde in GCT Valkenswaard, Wathelet wint

De 5* Grand Prix van Valkenswaard is gewonnen door Gregory Wathelet en zijn indrukwekkende schimmel Nevados (v. Calvados), tot groot genoegen van het over de grens gereisde Belgische publiek. De Belg bleef met een fenomenale en gewaagde ronde de concurrentie dik voor. Tweede werden Scott Brash en Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck). De derde plaats ging naar Nederland: Bart Bles en Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck).

Twaalf duo’s maakten hun opwachting in de barrage van de met 300.000 euro gedoteerde vijfsterren GP. Er zaten veel lange lijnen in de – behoorlijk lange – barrage van Uliano Vezzani. Sommige ruiters grepen dat aan om er een soort derby van te maken. Problemen ontstonden vooral op hindernis twee, een bruine steilsprong en door de grote snelheden die sommigen op de laatste lijn ontwikkelden.

‘Wel wat risico’

Wathelet vertelde direct na afloop: “Ik heb wel wat risico genomen. Ik weet dat mijn paard erg snel is, maar in de rechterbochten moet ik wat voorzichtiger zijn. Het was gewoon mijn dag vandaag. We moeten dankbaar zijn dat we zo’n groot evenement in deze bijzondere periode kunnen houden.”

Verloop barrage

Tweede starter Bart Bles koos voor een korte draai voor het plantenperk halverwege. Het plan werkte en de knallende Kriskras liep in 48,47 seconde naar de finish. Willem Greve en Carambole (v. Cassini) draaiden ook mooi kort voor de plantenbak en ook hij kwam prachtig uit. Carambole sprong een mooie ronde, maar was langzamer dan Bles en Kriskras: 49,55 seconden.

De pas negenjarige Elektric Blue (v. Eldorado vd Zeshoek) ging onder het zadel van Max Kühner vol door het parcours. Met bijna alleen maar voorwaartse afstanden scheurde hij dik drie seconden van de tijd van Bles af, maar moest dat bekopen met een balk op de laatste hindernis. Het gaf wel inspiratie voor de rest van het deelnemersveld om achter de tijd van Bles aan te gaan. Voor Pieter Devos, de voormalige ruiter van Kriskras, was er vervolgens ook een snelle ronde, maar opnieuw mét springfout.

Uiteindelijk was het Scott Brash die het wel foutloos lukte: Met Hello Jefferson reed de Brit naar de leiding, zo’n 2,7 seconden sneller dan de Nederlander. Brash en Hello Jefferson waren vier weken geleden de winnaars van de viersterren GP van St Tropez.

Vervolgens koos Gregory Wathelet ervoor om toch maar om de plantenbak heen te rijden, hetgeen hem helemaal niet zoveel tijd koste. Een machtige versnelling op het laatste stuk zorgde ervoor dat de Belg met Nevados nog een seconde van de tijd van Brash kon afsnoepen en de leiding overnam. De laatste drie starters kregen een balk en daarmee won Wathelet en bleef Bles op het podium.

Basisparcours best lastig

Voor veel combinaties zat het venijn in de basisronde van deze GP in de driesprong of ergens in de laatste drie hindernissen. Een plank, een contrastloze hindernis en een grote oxer waren daar de lastigheden.

De eerste foutloze ronde in het basisparcours was voor Simone Blum en DSP Cool Hill (v. Corlensky), die vorige week nog wat minder fortuinlijk waren in Aken, waar de wereldkampioene Cool Hill onverwachts moest inzetten toen DSP Alice een rugblessure bleek te hebben. Blum kreeg in de barrage al op de tweede hindernis een balk en werd uiteindelijk elfde.

Bart Bles en Kriskras DV vormden de tweede foutloze combinatie in het veld en de eerste voor Nederland. Kriskras sprong overtuigend, maar wilde wel een beetje heel graag. Bles hield de hengst goed in toom en het hout hoog. Willem Greve en zijn zestienjarige Holsteiner reden even later een basisronde uit het boekje en overwonnen ook de lastige laatste hindernissen zonder problemen. Ook zij mochten naar de barrage.

Balken voor Nederlandse topcombinaties

Er deden in totaal zes Nederlanders mee aan de Global Champions Tour van Valkenswaard. Marc Houtzager beet het spits af met zijn kersverse kaderpaard Sterrehof’s Dante (v. Canturano). Het duo kreeg een ongelukkige fout nadat ze wat te diep in de eerste combinatie terechtkwamen en nog een balk op de wateroverbouwde steilsprong. Maikel van der Vleuten reed een zeer sterke ronde met Dana Blue (v. Mr Blue). Het duo won vorig jaar de Global Champions van Valkenswaard, maar op één van de laatste hindernissen sneuvelde toch een late balk met de achterbenen.

Harrie Smolders en Dolinn (v. Cardento) kwamen in vlot tempo door het basisparcours. In de driesprong ging het mis voor de combinatie. Ook Smolders kwam uit op 4 strafpunten. Ook voor Jur Vrieling ging het mis in het laatste stukje. Met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) reed Vrieling een relaxt uitziende ronde, maar onderweg naar de eindstreep vielen toch twee balken.

Uitslag

Bron: Horses.nl