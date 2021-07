Bart Bles vierde in GCT Berlijn, Alamo wint

Bart Bles is met met de elfjarige Comme-Laude W (v. Comme il Faut) vierde geworden in Global Champions Tour van Berlijn. De Nederlander raakte in de barrage een balk. Bles brengt de ruin pas sinds april uit en dit is al hun derde internationale topklassering. De winst ging naar de bekende KWPN-ruin Alamo (v. Ukato) met zijn Spaanse ruiter Sergio Alvarez Moya. Leopold van Asten werd zesde met VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van 't Spieveld).

De door Daan Nanning gefokte Alamo was ruimschoots de snelste in de zevenkoppige barrage. Het paard finishte in 36,40 seconden. Ook Moya en Alamo zijn pas sinds april dit jaar een combinatie. Het paard werd tot anderhalf jaar geleden zeer succesvol uitgebracht door Steve Guerdat, ze wonnen onder meer de Wereldbekerfinale van 2019, maar had daarna een aantal ruiterwissels.

Ehning tweede

De tweede plaats was voor Marcus Ehning met Stargold (v. Stakkato Gold), op maar 0,10 seconden van Moya. Derde werd de dit weekend bijzonder succesvolle Kevin Staut met Tolede de Mescam Harcour (v. Mylord Carthago). Alleen de top drie hield de balken in de barrage boven.

Bles rijdt voorzichtig

Leopold van Asten had als eerste starter in de barrage twee balken laten vallen, waarna tweede starter Moya de uitdaging had neergezet met scherpe wendingen en een razendsnelle laatste lijn. Bles deed het als vierde starter duidelijk wat rustiger aan, zijn paard heeft nog niet zoveel ervaring in barrages op dit niveau en de concurrentie was fors. Ondanks de pechbalk in de combinatie betaalde die gok zich goed uit. Alberto Zorzi kreeg twee balken met Cinsey (v. Contendro I) en werd vijfde, Spencer Smith kwam met Quibelle (v. Quaid) als een-na-laatste aan de start, maar zag ook twee balken vallen. Laatste starter Kevin Staut koos voor foutloos en een plek op het podium en ging niet echt in de aanval op de tijd van Moya, die met zijn overwinning in Berlijn zijn positie aan de kop van het GCT klassement bevestigt en bovendien een ticket naar Praag verdiende, voor de super GP.

Uitslag

Tussenklassement GCT 2021

Bron: Horses.nl