Ben Maher en Explosion W winnen GCT finale voor tweede keer op rij

Na een adembenemende finale van de Global Champons Tour in New York werden Ben Maher en de geweldig springende KWPN'er Explosion W gehuldigd als kampioen. Opnieuw was het paar een klasse apart op de tour. Na de winst in Londen en Rome kwam er gisteravond de overwinning in de GCT Grand Prix van New York bij. Daarmee won de Brit voor de tweede keer op rij de titel met de zoon van Chacco-Blue.

Zeven ruiters hadden zich geplaatst voor de barrage van de GCT Grand Prix in New York. Naast Ben Maher ook de leider in het klassement Pieter Devos en voor Nederland Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante (v. Canturano). In de beslissende omloop trapte Alberto Zorzi af met Ulane de Coquerie (v. L’Arc de Triomphe). De Italiaan zette meteen de tijd op scherp met een nulronde in 35,11 seconden.

Ehning snel met Coronado

Maar Marcus Ehning dook er direct onderdoor met de hengst Cornado NRW (v. Cornet Obolensky) met een razendsnelle laatste lijn. 34,65 seconden werd de nieuwe te kloppen tijd.

Stop voor Devos

Vervolgens moest Pieter Devos met Claire Z (v. Clearway) zien zijn leidende positie in het klassement vast te houden met een goede ronde. Maar de Belg kreeg een stop op de tweede hindernis van de Longines dubbel en finishte met 8 strafpunten in 51,29 seconden. Daarna volgde Malin Baryard-Johnsson en H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof ) met een nulronde in 35,68 seconden, wat goed bleek voor een zesde plaats.

Houtzager vijfde tijd

Marc Houtzager volgde met de elfjarige Sterrehof’s Dante. De merrie gaf alles en bleef foutloos, maar het paar bleef met 35,31 seconden net achter Alberto Zorzi. Voor Houtzager werd het uiteindelijk de vijfde plek.

Maher weer niet te kloppen

Ben Maher had na de mislukte ronde van Devos de GCT titel in de pocket als hij een beter resultaat reed als de Belg. De Brit liet niets aan het toeval over en liet Explosion exploderen over het verkorte parcours. De vos gefokt door Willie Wijnen sprong ongelooflijk, kwam niet in de buurt van het hout en finishte in de winnende tijd van 34,08 seconden. Daar kon de laatste ruiter, Martin Fuchs ook niets meer aan doen. Fuchs, waarmee Maher eerder op de dag ook al de finale van de Champions League had gewonnen, bleef met The Sinner (v. Sanvaro) wel nul maar de tijd van 34,95 seconden brachten hem niet verder dan de derde plaats.

Maher: ‘Wat een paard’

Een gelukkige Ben Maher reageerde na afloop: “Ik wist dat het een zwaar weekend zou worden – mijn droom was om de team titel en het individuele klassement te winnen. Dat gebeurd niet vaak. Wat een paard – hij is ongelooflijk. Hij begrijpt me ik begrijp hem, we hebben samen een enorme klik. Het is ongelooflijk om de GCT titel voor de tweede keer op rij te winnen.”

