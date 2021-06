Ben Maher kan het ook zónder Explosion W

De Global Champions Tour van Parijs is gewonnen door de Brit Ben Maher met de tienjarige Ginger-Blue (v. Plot Blue). De KWPN-merrie is gefokt door Piet Verberne uit Sint-Oedenrode. Egyptenaar Sameh El Dahan werd tweede met zijn nieuwe toppaard WKD Aimez Moi (v. Je t'Aime Flamenco). De derde plaats ging verrassend naar de jonge Britse Jodie Hall McAteer aan, met Salt'n Peppa (v. Stolzenberg). Zij waren de enige drie combinaties die foutloos door de basisomloop kwamen.

Maher na afloop: “Ze is nog aan het leren, Ginger-Blue is tien jaar oud, maar nog een beetje onervaren voor haar leeftijd. Ik heb in de barrage niet te veel risico genomen, ze is van nature snel. Dus ik wilde met een nulronde de druk op de anderen houden. Het is heel vreemd om weer voor publiek te rijden, maar heel gaaf zo onder de Eiffeltoren. Je blijft er naar kijken.” Het is Mahers tweede GCT-winst dit seizoen.

Verloop barrage

Ben Maher stuurde als eerste starter in de barrage met krappe lijnen en kon goed voorwaarts blijven rijden. Ook de lange laatste lijn lukte goed, al leek het wel iets sneller te kunnen. De 22-jarige Jodie McAteer had duidelijk de Parijzenaars op haar hand. De amazone – een pupil van Ben Schröder – had al gewonnen voordat ze de barrage gereden had. McAteer was immers al verzekerd van een podiumplaats in een 5* Grand Prix en dat was nog niet zo vaak voorgekomen. Ze moest een sprong toevoegen voor de muur, maar strandde op de rollback, waar ze niet uitkwam. No guts, no glory, maar met acht strafpunten was de Britse toch maar mooi derde. Laatste starter Sameh el Dahan zette in 2018 Parijs op zijn kop, door de GP te winnen met Suma’s Zorro. El Dahan rijdt Aimez Moi pas sinds eind 2020. Het duo was sneller dan Maher, maar de rollback kostte hen een balk. Ze werden tweede, maar Dahan krijgt wel het ticket voor de Super Grand Prix eind dit jaar. Winnaar Ben Maher had zijn kaartje drie weken geleden al gekregen, toen hij in Valkenswaard won met Explosion W.

Tijdfouten

Rodrigo Almeida was eerste die balken liet liggen, maar kwam ook in de problemen met de tijd. De stalruiter van Erik Berkhof werd dankzij zijn ene strafpunt wel mooi vijfde met GB Celine (v. Cardento), achter Denis Lynch met Cristello (v. Numero Uno), die net wat sneller was maar ook een tijdfout opliep.

Suus Kuyten zeer tevreden

Vrieling kwam aan de start met de nog onervaren Long John Silver (v. Lasino) die voor het eerst een 1m60 sprong. Vrielings paard weigerde op hindernis twee – die hij kennelijk niet aan zag komen – en kreeg later nog een balk en wat tijdfouten. Een scholingsrondje voor de Groninger en zijn verse schimmelruin. Suus Kuyten had een goede ronde, maar kreeg een te lange afstand halverwege, waarna Alfa Jordan (v. Air Jordan) met de achterbenen een balk meepakte. Het duo was bovendien net buiten de toegestane tijd, maar Kuyten was terecht zeer tevreden over de prestaties. Bart Bles springt zijn eerste concours in Parijs met El Rocco (v. Zirocco Blue), die tot vorige maand onder Jur Vrieling uitkwam. In de rubriek direct op tijd ging het eerder vanmiddag uitstekend, in de GP waren er nog wat afstemmingsproblemen en vielen er wat balken.

Uitslag

Bron: Horses.nl