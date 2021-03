Bruynseels grijpt GCT Doha, Bles vierde

Na een ontzettend lastige basisomloop en een spectaculaire barrage, was het uiteindelijk Niels Bruynseels, die met Delux van T&L (v. Toulon) de Grand Prix van Doha op naam zette. Bart Bles werd zeer knap vierde met Kris Kras DV (v. Cooper vd Heffinck). De GP is de eerste etappe van de Global Champions Tour 2021.

De tweede plaats ging naar de Italiaan Lorenzo de Luca en de tienjarige Nuance Bleue VDM Z (v. Nabab de Reve). Derde werd een andere Toulon, tevens stalgenoot van Delux: Dieu Merci van T&L (v. Toulon) met Canadees Eric Lamaze.

Lastig basisparcours

Het basisparcours was zonder meer uitdagend. Uliano Vezzani had monochrome hindernissen, een krappe driesprong, verwarrende Liverpoolhindernissen en lastige afstanden neergezet. Het laatste gedeelte was met een 1m70 brede oxer gevolgd door een hoge planken-steilsprong, ook niet gemakkelijk. Met weinig wedstrijden in de benen, sneuvelden veel combinaties in de basisomloop, daaronder ook een aantal grote namen. Negen van de 34 starters gooiden de handdoek in de ring, zeven bereikten de barrage.

Geweldig begin voor Bles

Bart Bles was aan het begin van de GCT, de derde starter in de basisomloop. De twee starters voor hem, debutant Andrzej Oplatek en routinier Pius Schwizer hadden beiden halverwege afgegroet. Bles kwam fenomenaal door de uitdaging heen, met een mooi voorwaarts springende Kris Kras DV (v. Cooper vd Heffinck).

Kleinzoon van Eureka

Christian Kukuk was de tweede die de barrage bereikte, met een spannende omloop op zijn schimmelhengst Mumbai (v. Diamant de Semilly). De negenjarige is een kleinzoon van Maikel van der Vleutens succesmerrie Eureka. Ook Lorenzo de Luca en Nuance Bleue VDM Z (v. Nabab de Reve) sloten aan met een stijlvolle basisomloop. De Luca was erg blij met zijn merrie, die eerder deze week wat problemen had, maar het vertrouwen duidelijk terug had gevonden.

Eric Lamaze en Dieu Merci van T&L (v. Toulon) lieten het er zelfs gemakkelijk uitzien in de basisomloop. Niels Bruynseels was een stuk later de volgende die de nul hield, met Delux van T&L (v. Toulon), een paard dat deze week helemaal niet in de ring was verschenen. Een goede gok van de Belg, die tot zijn vreugde als vijfde mocht aansluiten in de barrage. Dieu Merci en Delux zijn even oud en stonden samen in de opfok.

De hengst Stargold (v. Stakkato Gold) was eerder vanmiddag bijzonder opstandig, maar bleef wel springen. In de basisomloop was hij weer iets gekalmeerd al kwam er nog een grote bok in de laatste lijn. Met een grote grijns plaatste ook Marcus Ehning zich voor de barrage. Zijn teamgenoot Peder Fredricson was ook goed onderweg, maar H&M Christian K weigerde onverwacht de lichtgekleurde laatste hindernis, waardoor hij uit de barrage bleef. Als laatste sloten ook Scott Brash en Hello Vincent (v. Consul dl Vie Z) aan.

Verloop barrage

Bles zette als eerste starter een goede uitdaging voor de rest neer door snel en handig door het barrageparcours te komen. Foutloos, met wel wat ruimte voor de concurrentie, maar ook niet heel veel. Kukuk ging sneller, maar kreeg een balk halverwege.

Lorenzo de Luca moest zijn merrie eerst even weer aan de gang krijgen, halverwege ging per ongeluk het vuurwerk bij het podium af, maar een prachtige ronde bracht het duo toch foutloos aan de streep in 40,20 seconden, krap twee seconden sneller dan Bles.

Niet perfect, wel gewonnen

Lamaze reed daarna iets langzamer in het eerste deel en zijn snelle laatste lijn was onvoldoende om De Luca in te halen. Niels Bruynseels reed geen perfecte ronde, maar kwam op wonderbaarlijke wijze toch foutloos en als snelste aan de finish. Dat moet aan de extreem snelle laatste lijn gelegen hebben, want niet alle afstanden waren ideaal.

Ehning vloog erin, zijn hengst had (bijna) geen tijd meer om zich te misdragen, maar er sneuvelde twee balken. Laatste starter Scott Brash wond er ook geen doekjes om, galoppeerde groot door de baan, maar ook hij kreeg twee balken. Met 37,36 seconden had Brash wel de snelste tijd.

Kuyten tevreden

Suus Kuyten kwam met Alfa Jordan (v. Air Jordan) ook aan de start in de uitdagende GP. Ondanks enkele springfouten was de Nederlandse duidelijk tevreden over de prestaties in deze lastige GP.

Uitslag

Bron: Horses.nl