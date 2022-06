Christian Ahlmann wint in fantastische barrage de GCT Grote Prijs van Stockholm

Wat de zes deelnemers aan de barrage in de GCT Grote Prijs in Stockholm lieten zien was topsport van de bovenste plank. Christian Ahlmann stond fier bovenaan met Dominator Z (v.Diamant de Semilly) toen de stofwolken eenmaal waren gedaald. Met een fenomenale barragerit wist hij Marcus Ehning met Stargold (v.Stakkato Gold) van de leiding te verdrijven door 0.19 seconden van zijn tijd af te halen. Maar nog steeds was de winst geen feit want als laatste starter kwam Henrik Von Eckermann binnen met zijn vliegtuig King Edward (v.Edward 28). Eckermann was al onverslaanbaar gebleken in de eerdere twee proeven waarin hij sprong tijdens dit concours dus de verwachtingen waren hoog gespannen. De toeschouwers werden niet teleurgesteld, in een rengalop stuurde hij zijn paard de zeven sprongen van de barrage rond en toch was het niet genoeg. Ook al was het verschil met Ahlmann maar 0.11 seconden het was genoeg voor Ahlmann om deze achtste etappe te pakken inclusief de 110.500 euro. Eckermann is met dit resultaat wel geplaatst voor de grote mega finale want Ahlmann had al eerder een GCT GP gewonnen dit jaar.

Het leek er lange tijd op dat er een barrage tussen die vierfouters zou komen want tot de pauze was het beste resultaat vier strafpunten. Maar startnummer 18, Marcus Ehning, maakte aan de hoop van de vierfouters een eind door een foutloze ronde te produceren. Nadat hij had laten zien hoe het moest volgden er nog vijf combinaties die dat resultaat ook wisten te behalen.

Nederlanders

De beste Nederlander was Jur Vrieling die met Long John Silver (v.Lasino) een heel eind op weg was om zich ook voor die barrage te plaatsen maar net als in Sankt Gallen ging het mis op de laatste lijn. Om tijd te winnen draaide Vrieling scherp in naar de planken steilsprong en met de toon van zijn hoef raakte de schimmel de plank, die geen genade kende en pardoes in het Zweedse zand viel. Voor Vrieling is het steeds een strijd om de toegestane tijd te halen omdat zijn paard zo hoog over de hindernissen springt dat hij daardoor iets tijd moet toegeven op iedere sprong. Er was in de rit van Vrieling geen moment te vinden waar hij sneller had gekund en toch haalde hij de tijd maar net. Desondanks is dat een luxeprobleem als je een 10-jarig paard hebt wat met zoveel macht en voorzichtigheid over kastelen springt.

Harrie Smolders kreeg met Bingo Du Parc (v.Mylord Carthago) twee fouten aan de ruiterbroek en werd 24ste. Maikel van der Vleuten had eenzelfde aantal fouten met ElWikke (v.Eldorado van de Zeshoek) waarmee hij twee plaatsen achter Smolders eindigde.

Johnny Pals stuurde de laatste lijn in met op dat moment maar een springfout en dus zicht op een eventueel lint. Maar Carlotta (v.Conthargos) loerde net een fractie van een seconde teveel op de felgekleurde planken en landde daardoor erg kort erachter waardoor de afstand naar de laatste oxer heel groot werd. Op zo’n moment moet een ruiter in een fractie van een seconde beslissen wat hij of zij doet. Je kunt agressief heel erg naar voren rijden om het onstane gat weer dicht te rijden, je kunt ook besluiten om terug te gaan en een galopsprong extra in te voegen. Maar de optie die Pals koos was veruit de beste. Hij zag direct in dat hij in de problemen zou komen en koos er zonder enige twijfel voor om een volte te rijden en de laatste hindernis fatsoenlijk te springen. Petje af Johnny want dat was een beslissing in het belang van paard en sport.

Uitslag

(video volgt later)