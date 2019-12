CSI Chantilly niet langer onderdeel van Longines Global Champions Tour

In de onderhandelingen over een nieuw samenwerkingsverband konden LGCT en de organisatie van het concours Chantilly het niet eens worden. Hierdoor zal de samenwerking per komend seizoen niet worden voortgezet.

Sinds 2010 is het CS5* grasconcours van Chantilly een wedstrijd geweest van de Longines Global Champions Tour. In 2020 zal het CSI 5*, 2* en 1* concours doorgaan in juli zonder de blauwe vlaggen van de LGCT. In 2019 was de winst in het 1.45m voor de Nederlander Leopold van Asten met VDL Groep Elexia.

Bron: Horses.nl/Grand Prix Replay