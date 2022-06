Daniel Deusser op schitterende wijze winnaar Grote Prijs van Cannes

Daniel Deusser beet de spits af in de barrage van de GCT Grote Prijs van Cannes met Bingo Ste Hermelle (v.Number One d'Iso) en zette een zodanige tijd neer dat het daarna alleen nog de vraag was wie tweede zou gaan worden. Dat werd Spencer Smith met Theodore Maniais (v.Kasmir van 't Schuttershof) die vol gas ging maar op de streep toch 0.28 seconden moest toegeven op Deusser. De derde plaats was voor Ben Maher met Faltic HB (v.Baltic VDL) die net als Smith alles uit de kast haalde maar toch ruim een seconde langzamer bleek dan de winnaar.

In Cannes werd de 100.000 euro voor de winnaar zwaar bevochten. De loodzware eerste ronde over een parcours van 1.60m bleek voor het gros der deelnemers een niet foutloos te overbruggen opgave.

De barrage werd uiteindelijk bevochten door zes deelnemers.

Max Kühner mocht zich als vierde opstellen met Eic Coriolis Des Isles (v.Zandor) voor Martinez Sommer met High Five (v.Glasgow van ’t Merelsnest) die vijfde werd.

Nederlanders

Voor de Nederlanders zat het niet mee in deze Grote Prijs. Stuk voor stuk kregen ze vier strafpunten aan de rijbroek waardoor ze niet mee konden strijden voor de hoofdprijzen. Harrie Smolders en Bart Bles werden nog wel elfde en twaalfde, goed voor 3000 euro de man. Johnny Pals, Maikel en Eric van der Vleuten hadden net zoveel strafpunten als Smolders en Bles maar kregen niets.



