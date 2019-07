Darragh Kenny pakt eindelijk zijn eerste GCT

Hij was er al een paar keer dichtbij, maar Darragh Kenny viste steeds nét achter het net. Ook in Chantilly moest de eerste starter van de barrage zenuwachtig afwachten of hij genoeg had gedaan. Uiteindelijk konden ook de thuiskanonnen Kevin Staut en Penelope Leprevost niet meer bij de Ier komen en mocht hij zijn eerste overwinning in een Global Champions Tour GP bijschrijven.

Het was dit keer niet zozeer de tijd alswel de algehele moeilijkheidsgraad en niet aflatend grote hindernissen die het basisparcours van Uliano Vezzani zo onderscheidend maakte. Er waren uiteindelijk slechts zes starts in de barrage.

Slinger

Kenny opende met Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) de strijd. Hij reed een bijzonder lastige bocht naar een hoge stijl gevolgd door een lichte slinger naar de laatste hindernis. Het leverde een tijd op van 37,54 seconden. Dat leek direct al een vrijwel onmogelijke opgave voor de rest. Nicola Philippaerts had minder slingers, maar nam onderweg ook een ruimere bocht en kwam er met H&M Chilli Willi (v. Casall ASK) niet aan. Gregory Wathelet kreeg een onkarakteristieke weigering om een te korte bocht. En ook Kevin Staut kwam niet aan de tijd, ondanks een dappere poging met Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour).

Penelope Leprevost had Vancouver de Lanlore (v. Toulon) gezadeld en kwam als laatste aan de start. Ze gaven alles, maar het kon niet sneller dan wat Kenny had laten zien. Leprevost moest wat terugrijden bij de combinatie, maar speerde vervolgens enorm schuin over de een na laatste hindernis om voor het thuispubliek toch alles nog te proberen. Het was goed voor de tweede plek, Philippaerts werd derde.

‘Sorry voor het verpesten van jullie dag’

“Mijn paard heeft me wel gered op de laatste afstand, want daar reed ik wel heel hard.” vertelde Darragh Kenny na afloop. “Ik wilde me echt graag kwalificeren voor de Super GP in Praag. Sorry aan het fijne Franse publiek voor het verpesten van hun dag door hun twee barragerijders van de eerste plek te houden”, aldus de stralende Ier.

Kim Emmen was met Teavanta II CZ (v. Treasure Z) de beste Nederlandse combinatie. Ze kreeg een balk op eerste hindernis van de driesprong in het basisparcours, maar was ondanks een touché verder foutloos. Niet heel snel, maar nog nét snel genoeg voor een klassering.

Tussenklassement

In het algemeen klassement heeft Ben Maher de koppositie overgenomen van Pieter Devos. Beste Nederlander is Maikel van der Vleuten op de zevende plaats.

Uitslag

Tussenklassement GCT 2019

Bron: Horses.nl