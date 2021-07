Darragh Kenny wint Global Champions Tour van Monaco

De Ier Darragh Kenny won zojuist met de dertienjarige Idalville d'Esprit (v. Carabas van de Waterhoeve) de Grote Prijs van Monaco. Kenny rijdt het paard pas sinds april en verraste vriend en vijand vandaag met zijn optreden. Ook de nummer twee was onverwacht: Oostenrijker Max Kühner met de negenjarige Eic Coriolis des Isles (v. Zandor).

Kenny: “Het paard voelde fantastisch, de laatste paar keer hadden we wat pech, maar ik zei al tegen zijn eigenaar: ‘Ik moet gewoon beter rijden’. En wat blijkt: Dit paard houdt van deze ring. Dit wordt een hele speciale.”

Philippaerts zet de toon

Olivier Philippaerts en H&M Legend of Love (v. Landzauber) openden het bal in de zeskoppige barrage. De Belg en zijn felle merrie waren snel in het eerste gedeelte, maar in het tweede gedeelte leek wat ruimte te zitten. Een foutloze ronde in 38,66 seconden. Edwina Tops-Alexander en Identity Vitseroel (v. Air Jordan) sprongen vervolgens bijna het publiek in bij de krappe combinatie, maar dat ging allemaal goed. Even later sneuvelde alsnog een balk, maar ze was wel sneller dan Philippaerts.

Kühner verrast

Max Kühner had zijn jonge paard Eic Coriolis des Isles (v. Zandor) meegenomen naar Monaco. Net als in de basisomloop, reed de Oostenrijker een fantastische ronde en nam de leiding ruimschoots over in 38,07 seconden. De Selle Français hengst komt met een klap binnen op het internationale podium. De vos loopt pas sinds mei op het hoogste niveau. Alberto Zorzi kwam vervolgens razendsnel door het eerste deel, maar kreeg onderweg twee balken met Clarina (v. Cellestial).

Smith het snelst

Darragh Kenny had een voor hem relatief nieuw paard meegenomen en ook zij maakten direct in de basisronde al indruk: Idalville d’Esprit (v. Carabas van de Waterhoeve). Het duo vloog werkelijk door de barrage en ondanks een kleine correctie in de laatste lijn waren ze sneller dan Kühner: 37,89 seconden. Laatste starter was de Amerikaanse ruiter Spencer Smith, die er alles aan deed, maar onderweg een balk raakte met Theodore Manciais. De combinatie had wel de snelste tijd: 37,72 seconden.

Nederlanders

Pals was goed onderweg met Fernando (v. For Pleasure), maar kreeg een wat onverwachte balk halverwege, waarna het nog een keer misging op een grote oxer en de laatste hindernis. Geen barrage voor de Nederlander, maar wel heel goede resultaten eerder op de dag. Jur Vrieling zag drie balken vallen en Eric van der Vleuten ging goed van start, maar kreeg twee balken, plus een tijdfout.

Uitslag

Bron: Horses.nl