Frank Schuttert derde in eerste Super GP, Tops-Alexander pakt hoofdprijs

Niemand bleef twee ronden foutloos rond in de Super Grand Prix in Praag zaterdagavond, maar de top drie combinaties hielden de schade alle drie beperkt tot vier strafpunten in het dikke 1,60m-parcours. Frank Schuttert en Harrie Smolders plaatsten zich beiden voor deze Super GP, Schuttert werd derde en Smolders zakte in de tweede ronde van de leidende positie naar de dertiende plek. Edwina Tops-Alexander won deze eerste Super GP en nam dik drie ton mee naar huis.

De ‘echte’ finale van de Global Champions Tour 2018 was al in november in Doha. Maar in Praag stond voor het eerst de ‘Super Grand Prix’ op het programma. Om mee te mogen doen, moest je een etappe van de GCT gewonnen hebben. Dat leverde een startlijst met zestien van de beste ruiters van de wereld op, die het voor astronomisch prijzengeld van in totaal 1,25 miljoen euro tegen elkaar mochten opnemen over twee rondes.

Valkenswaard

Schuttert won dit jaar de etappe in Valkenswaard maar reed verder niet mee in het Global Championscircuit dit jaar. Chianti’s Champion had in de eerste ronde in de GP zaterdagavond een vroege balk op een oxer, maar kwam verder keurig over de enorme hindernissen. In de tweede ronde hield de jonge ruiter het hoofd koel en stuurde hij de hengst foutloos rond. Na zijn rit kon Schuttert het zelf niet geloven dat hij op het podium was geëindigd: “Ik had maar een kans met zoveel goede ruiters om me heen. Ik ben heel blij, mijn paard sprong geweldig vandaag.”

Tops-Alexander

Parcoursbouwer Verzzani had vooraf gedacht dat er misschien vijf combinaties de nul zouden houden, maar dat bleek te hoog gegrepen. Edwina Tops-Alexander en Harrie Smolders waren de enigen, die in de eerste ronde zonder strafpunten aan de finish kwamen. In de tweede ronde kwam de Australische amazone met vier strafpunten de ring uit met California, maar de elfjarige KWPN-merrie was met 61,08 seconden snel genoeg om de zege binnen te halen. In de Tour pakte de vrouw van organisator Jan Tops de zege in de etappe van Miami.

Beerbaum: ‘Nieuwe mijlpaal’

Ludger Beerbaum werd tweede in deze Super GP. De Duitse ruiter was met Casello (v. Casall) iets langzamer dan Tops-Alexander, maar wel een stuk sneller dan Schuttert. “De opzet is iets heel speciaals. De sport en de emotie. Ik draai al heel wat jaar mee in de sport, maar dit is echt een nieuw gevoel. Ik ben er vrij zeker van dat dit een nieuwe mijlpaal is in de geschiedenis van de springsport.”

Smolders

Smolders, de winnaar van de GCT-etappe van Parijs, mocht als negende starten in de eerste ronde. Op dat moment was er nog geen enkel nulrondje neergezet. Smolders had bij een inlooprubriek eerder dit weekend de handdoek in de ring gegooid met Zinius, maar reed een vlekkeloze ronde met zijn Nabab de Reve-zoon. In de tweede ronde werd hij uitgeschakeld en zakte daarmee naar de dertiende plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl/GCT