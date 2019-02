Gaudiano op kop in eerste ronde Global Champions League Doha

Emanuele Gaudiano schreef zojuist de eerste ronde van de Global Champions League op zijn naam. In Doha was de Italiaan zijn 47 concullega's te snel af. Jos Verlooy en Marlon Modolo Zanotelli gaan voor Monaco Aces aan kop in de teamcompetitie.

Als allerlaatste starter wist Gaudiano was hem te doen stond. De Italiaan stuurde zijn Chacco Blue-nazaat Chalou supersonisch snel rond in 73,34 en mocht daarmee de bijna 15.000 euro opeisen.

Top vijf

Julien Epaillard kwam met zijn 73,67 seconden net te kort voor de overwinning. De Fransman en zijn Virtuose Champeix (v.Rubins des Bruyeres) werden tweede voor landgenoot Kevin Staut. Staut en Viking d’La Rousserie (v.Quaprice Bois Margot) klokten 74,32 en eindigden als derde. Alberto Zorzi stuurde de KWPN’er Danique (v.Zento) naar een vierde plaats, net voor Simon Delestre en Chesall Zimequest (v.Casall) die vijfde werden.

GCL

In de Global Champions League gaan na deze eerste ronde de Monaco Aces aan de leiding. Teamruiters Jos Verlooy in het zadel van Caracas (v.Casall) en Marlon Modolo Zanotelli met VDL Edgar M (v.Arezzo VDL) reden beiden foutloos in een gezamenlijke tijd van 160,43 seconden. Simon Delestre (Chesall Zimequest) en Bart Bles (Israel v/d Dennehoeve) verschenen voor de Hamburg Giants aan de start. Dit team staat tweede voor Daniel Deusser en Pius Schwizer van de Shanghai Swans.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl