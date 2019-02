GCL-teams voor 2019 bekend, Harrie Smolders naar team Jennifer Gates

Volgende week begint het nieuwe seizoen van de Global Champions League op de piste Al Shaqab in Qatar. Voor 2019 zijn de nieuwe teams samengesteld. Eén van de transfers is de overstap van Harrie Smolders naar het team van zijn pupil Jennifer Gates, de Paris Panthers. De andere Nederlanders blijven bij hun teams, zoals Maikel en Eric van der Vleuten bij het sterke Madrid in Motion. Dat team won het eerste GCL kampioenschap.

Naast de transfer van Smolders naar de Paris Panthers zijn er meer wijzigingen bij de verschillende teams. Zo heeft Peder Fredricson het team Prague Lions verruild voor de Shanghai Swans. Marco Kutscher is voor hem in de plaats gekomen. Hans-Dieter Dreher die juist de Grand Prix in Doha heeft gewonnen, gaat rijden voor de New York Empire van Georgina Bloomberg. Malin Baryard-Johnsson maakt haar GCL debuut met de Berlin Eagles. En GCL nieuwelingen William Whitaker en Harry Charles strijden in het team Miami Celtics.

Nederlanders in GCL

Maikel en Eric van der Vleuten blijven bij Madrid in Motion, de eerste GCL winnaars. Jur Vrieling rijdt voor de Doha Falcons, Bart Bles bij de Hamburg Giants, Marc Houtzager en Gerco Schröder komen uit voor de Prague Lions, Leopold van Asten zit bij de Scandinavian Vikings en Frank Schuttert bij Valkenswaard United.

De League start volgende de week in Doha en heeft,net als afgelopen jaar, de finale in Praag in december.

Bron GCL