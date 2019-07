GCT Berlijn voor Waldman, Schuttert vierde

Dani G. Waldman, de met veren getooide Israëlische die voorheen als Danielle Goldstein op de startlijsten prijkte, won met haar fenomenale merrie Lizziemary (v. Cabri d’Elle) haar tweede Global Champions Tour van het seizoen. Tweede werd Ludger Beerbaum, Christian Ahlmann was derde.

Waldman en Lizziemary reden een ijzersterk basisparcours, waarbij ze ternauwernood een paal misten, maar uiteindelijk de snelste foutloze ronde reden. Waldman was zich vervolgens als een-na-laatste starter in de barrage enorm bewust van de risico’s. Er waren voor haar namelijk al vier combinaties met balken uit de strijd gekomen. Met een fenomenale barrage knalde de amazone als eerste naar een foutloze ronde.

Na Waldman was alleen Ludger Beerbaum nog aan de beurt. De Duitser strandde in de basisronde met Cool Feeling (v. Cornado) bijna op de Berlijnse muur, waarop een foto van de Brandenburger Tor was geplakt. Maar met wat kunst- en vliegwerk mocht de thuisruiter uiteindelijk toch als laatste aan de barrage beginnen. Hij ging er vol voor, wilde duidelijk winnen voor zijn thuispubliek. Een briljante foutloze ronde was het resultaat, maar de routinier verloor in de laatste lijn een paar tienden op Waldman en werd tweede.

Nog geen Praag voor Schuttert

Omdat Dani Waldman en Christiann Ahlmann allebei al een etappe van de GCT gewonnen hadden, stond er in de barrage van Berlijn meer op het spel dan alleen de overwinning in de GP. Een kaartje voor de ‘Super GP’ van Praag aan het einde van het jaar kon theoretisch zelfs naar de nummer drie van de einduitslag gaan. Vanwege de prestige en de rijke prijzenpot in Praag zou dat geen slechte ‘troostprijs’ zijn voor een eventuele nummer twee of drie van Berlijn.

Christian Ahlmann kreeg met Take A Chance On Me Z (v. Taloubet Z) een balk met de buik op de combinatie in de barrage. Frank Schuttert had zich met een razendsnel basisparcours met Queensland E. (v. Quickfire de Feran) geplaatst voor de barrage. Maar ook hij sneuvelde in de combinatie, nadat hij duidelijk geprobeerd had om maar wat meer tijd te nemen om foutloos te blijven en het kaartje naar Praag zeker te stellen. Als vierde starter had hij al gezien hoe zijn drie voorgangers balken hadden laten vallen. Het resultaat was wel dat hij langzamer was dan Ahlmann en uiteindelijk vierde werd, waar de Nederlander behoorlijk van zal balen.

Harry Charles was met KWPN’er Borsato (v. Contendro I) de eerste starter in de barrage. Het ging in eerste instantie goed voor deze relatief jonge combinatie, maar in de tweede helft van het parcours moest de Brit teveel managen en vielen twee balken. Charles werd vijfde, maar klopt al weken duidelijk aan de deur in het GCT-circuit.

Nicola Philippaerts maakte met Katanga V/H Dingeshof (v. Cardento 933) een zeer goede indruk in het basisparcours van Frank Rothenberger, de combinatie reed met veel vermogen en snelheid. Philippaerts moest echter ook teveel rijden en corrigeren in het tweede gedeelte van het barrage. De Belg eindigde met acht strafpunten achter Charles op de zesde plek.

‘Geen verwachtingen’

“Ik had geen echte verwachtingen van vandaag” zei winnares Waldman na afloop. “We zijn bezig met de voorbereidingen voor het EK, ze voelde goed aan, dus ik heb haar maar meegenomen! Omdat ik in Shanghai al gewonnen had en dus al een kaartje voor Praag heb, was de druk er wel een beetje af.”

Tijdfout voor Bles in basisparcours

Bart Bles kwam met een vers paard aan de start, na zijn overwinning in de GCL eerder op de dag. Met Kriskras (v. Cooper vd Heffinck) had hij wat geluk op de tweede hindernis, maar zijn verder keurig beheerste ronde was veel te traag. Met 2,5 seconden vertraging kreeg Bles één strafpunt en mocht hij niet naar de barrage. Bles werd achtste in het eindklassement.

Maikel van der Vleuten kreeg met Beauville Z (v. Bustique) een balk op de oxer halverwege het parcours en baalde zichtbaar. Van der Vleuten zag nog wel kans om zijn positie in het tussenklassement te verbeteren, hij stijgt naar de vijfde positie dankzij zijn vijftiende plek vandaag. Pieter Devos gaat daarin nu aan de leiding. Gerco Schröder en Davino Q (v. Vingino) waren iets trager dan Van der Vleuten en kwamen op de zestiende plaats van de GP uit.

Don VHP weigert

Harrie Smolders deed eerder vandaag in de GCL weer goede zaken met Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) en leek goed onderweg in het basisparcours, met een zeer beheerste ronde met veel ritme. Maar op de laatste combinatie ging het alsnog mis. Don weigerde op de eerste van de drie en Smolders haakte af na nog één hindernis gesprongen te hebben om het vertrouwen te herstellen. Het wordt nog spannend of Don, die na een mindere periode de laatste drie weken weer goed presteerde, weer helemaal in zijn oude vorm is op het EK in Rotterdam.

Leopold van Asten maakte een inschattingsfout met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue)en kreeg een balk op de blauwe steilsprong. Hij kwam uit op 5 strafpunten en werd zeventiende. Kim Emmen en Teavanta II C Z (v. Treasure Z) zagen de plank op de combinatie in het basisparcours vallen en pikten ook nog een tijdfout op, voor een eindtotaal van 5 strafpunten en de negentiende plaats.

Uitslag

Tussenklassement GCT 2019

