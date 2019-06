GCT-Grand Prix Hamburg blijkt zware kluif

Slechts vier combinaties plaatsten zich voor de barrage van de Global Champions Tour Grand Prix en daarvan bleven er drie nog een keer foutloos. Daniel Deusser was met Jasmien v Bisschop (v. Larino) het snelst van deze drie en nam de hoofdprijs van een ton mee naar huis. Jur Vrieling was met Davall (v. Zavall) goed voor het beste Nederlandse resultaat, maar eindigde met de veertiende plek buiten de prijzen.

De eerste omloop van de 1,60m-rubriek regende het niet alleen strafpunten vanwege de afgeworpen balken, er werden ook een hoop tijdfouten genoteerd. Zeven ruiters besloten bovendien voortijdig de handdoek in de ring te gooien.

Nassar en Lucifer

Deusser kwam met Jasmien in 45,95 seconden aan de finish van de barrage en was daarmee net iets sneller dan Nayel Nassar met Lucifer V (v. Lord Pezi). De Egyptische ruiter kwam drie keer in actie met Lucifer in Hamburg en bleef alle keren foutloos. Het duo begon de wedstrijd met de zevende plek in het 1,55m en eindigde twee keer in de top in de 1,60m-rubrieken met als hoogtepunt de tweede plaats in de Grote Prijs.

Top vier

Peder Fredricson was met H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) goed voor de langzaamste foutloze rit in de barrage en werd derde. De vierde combinatie, die zich plaatste voor de barrage was Philipp Weishaupt met Che Fantastica (v. Check In). Het Duitse duo kreeg acht strafpunten en eindigde op de vierde plaats.

Tussenstand

In de tussenstand van de Global Champions Tour gaat Deusser nu aan de leiding mer 155 punten. Pieter Devos volgt op de voorlopig tweede plaats na zes etappes van de Tour met 145 punten. Daarna is er een aardig gat met de nummer drie, Ben Maher, die 106 punten heeft verzameld. Maikel van der Vleuten staat er voor Nederland het beste voor met een voorlopige vijfde plek met 98 punten en Harrie Smolders staat zevende met 93 punten.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl