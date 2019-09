GCT Grand Prix Rome opnieuw voor Maher en Explosion W

Slechts drie combinaties bleven foutloos in de barrage van de GCT-Grand Prix van Rome en Ben Maher was met Explosion W (v. Chacco Blue) het snelst van deze drie. Daarmee schreef het Britse succes-duo voor het tweede jaar op rij de GCT-Grand Prix van Rome op zijn naam. "Explosion houdt van de sfeer hier in Rome", lachte Maher na afloop. "Ik ben erg blij met mijn paard, het was een opgave, maar hij is in topvorm."

In de barrage nam Maher het met Explosion W, waarmee hij de afgelopen paar maanden meer dan tien keer in de top drie eindigde in grote 5*-rubrieken, het op tegen Marlon Módolo Zanotelli met VDL Edgar M (v. Arezzo VDL), Ludger Beerbaum met Cool Feeling (v. Cornado NRW) en Luca Marziani met Tokyo du Soleil (v. Montender).

Thuispubliek

Marziani was met Tokyo de laatste van de vier in de barrage, maar kwam ondanks de aanmoediging van het thuispubliek niet foutloos rond. Het duo kreeg twaalf strafpunten en werd daarmee vierde.

Top drie

Maher was met Explosion de enige die onder de 39 seconden bleef. Zanotelle volgde met 39,20 seconden op de klok op de tweede plaats en Beerbaum maakte met een ronde in 39,39 seconden de top drie compleet.

Epaillard

Julien Epaillard was in de tweede ronde van de GCL, die vooraf ging aan de Global Champions Tour Grand Prix goed voor de snelste foutloze rit met Queeletta (v.Quality), maar kreeg met Virtuose Champeix (v. Rubins des Bruyeres) vier strafpunten in de eerste omloop van deze 1,60m-GP. Daarmee zag de Fransman de kans op een tweede overwinning vandaag aan zijn neus voorbij gaan en bleef de teller voor de barrage op vier combinaties staan.

De Nederlandse ruiters konden niet foutloos blijven in deze eerste omloop van de Grand Prix en eindigden niet in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl