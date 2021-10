GCT seizoensfinale in Samorin: Fredricson versus Maher

Alle vier de Olympische gouden medaillewinnaars van 2021 nemen dit weekend deel aan de Longines Global Champions Tour van Samorin en ze kondigden aan dat zij allemaal hun gouden medaille paarden zullen rijden. Een indrukwekkende line-up voor de seizoensfinale van de Tour. De wereldbesten brengen een hoop serieuze paardenkracht met zich mee als 163 paarden en 58 ruiters uit 18 verschillende landen neerstrijken in Slowakije voor de climax van het seizoen 2021.

De nummer één van de wereld Peder Fredricson staat er het beste voor om de Tour te winnen. Maar hij wordt op de hielen gezeten door de gouden medaille winnaar van Tokio Ben Maher. Beide ruiters hebben aangekondigd hun beste paarden H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) en Explosion W (v. Chacco-Blue) mee te nemen. Fredricson had afgelopen weekend de zege in de Tour al veilig kunnen stellen, maar een afgeworpen balk gooide roet in het eten. Dat maakte dat voor Ben Maher de deur op een kier staat.

Maher moet GP winnen voor titel

De huidige score is 249 punten voor Fredricson tegen 228 punten voor Ben Maher. De puntentelling gaat als volgt: Als Peder Fredricson komende zaterdag tiende of hoger wordt in de Grote Prijs, heeft hij de Tour gewonnen. Ben Maher daarentegen zou de Grand Prix moeten winnen om de Tour te winnen en Fredricson moet dan elfde of lager eindigen.

Van der Vleuten en Smolders

Voor Nederland komen onder meer Olympiade ruiters Maikel van der Vleuten met zijn bronzen Beauville Z (v. Bustique) en Harrie Smolders aan de start. Ook is het voltallige gouden Zweedse team in Samorin. Naast Fredricson zijn dat Malin Bayard-Johnsson met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) en Henrik von Eckermann met King Edward (v. Edward).

Klik hier voor de startlijsten.

Bron Global Champions Tour/Horses.nl