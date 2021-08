GCT Valkenswaard voor Daniel Deusser na bizarre eindstrijd met Sanne Thijssen

De Nederlandse toeschouwers stonden al op de banken na de fenomenale barrage van Sanne Thijssen en Con Quidam (v. Quinar). Thijssen reed als één-na-laatste bijna twee seconden van de leidende tijd af in een waanzinnig gewaagde rit. Con Quidam denkt ongelooflijk goed mee en doet alles. Laatste starter Daniel Deusser had vervolgens niets meer te verliezen en reed zijn nog niet zo ervaren tienjarige Bingo Ste Hermelle (v. Diamant de Semilly) in een bizarre ronde naar de winst.

Deusser: “Ik heb er ook geen woorden voor. Het was zijn eerste global GP, maar hij doet zo zijn best en probeert alles. Ik had niet veel te verliezen en ging er maar gewoon voor. Hij slipte twee keer, maar hij redde me uitstekend. Het is fijn om hier te winnen, zo dicht bij huis met mijn familie op de tribune. Ik had het echt niet verwacht met dit paard. Toen ik Sanne zag wist ik dat het heel snel moest, maar ik heb ook geluk gehad, soms moet het zo zijn.”

Verloop barrage

Acht combinaties mochten naar de barrage van de Global Champions Tour van Valkenswaard zaterdagmiddag. Een parcours met meerdere rollbacks en een eindeloze laatste lijn. Max Kühner en Electric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek) zetten een mooie nulronde neer, maar 47,38 seconden leek nog wel iets sneller te kunnen. Tweede starters Marcus Ehning en A la Carte NRW (v. Abke) moesten hun snelle start bekopen met drie springfouten. Marlon Módolo Zanotelli’s tienjarige Grand Slam VDL (v. Cardento) heeft nog niet het laatste aan ervaring op dit niveau. Fantastische lijn naar de muur, de rollback halverwege kost wat tijd en na de tweede rollback is er een springfout. Ook de laatste blijft niet liggen. Kevin Jochems komt met Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) de ring in als vierde starter, met alleen een foutloze ronde van Kühner. Jochems neemt iets meer tijd voor de eerste rollback en krijgt mooie afstanden. Hij neemt toch wat risico in de laatste lijn en ziet helaas de laatste oxer vallen. Slim gereden, dikke pech aan het eind. Jochems krijgt een luid applaus.

Bizarre finale tussen Deusser en Thijssen

Edwina Tops-Alexander begint met KWPN’er Fellow Castlefield (v. Je T’aime Flamenco) sneller dan Kühner, maar verliest weer wat tijd halverwege. Met mooie afstanden en een fantastische laatste lijn rijdt ze in haar thuisarena naar de leiding: 0,16 seconden sneller dan Kühner. Christian Ahlmann kiest met Clintrexo Z (v. Clintissimo) voor een zeer korte lijn naar de muur en ook de eerste rollback is zeer strak. In de tweede wordt het té strak en Clintrexo stopt. De Duitser maakt het wel af, maar de tijdfouten houden hem van het podium. Na de GP’s van Rotterdam en Opglabbeek zijn Sanne Thijssen en Con Quidam (v. Quinar) uit op de winst in Valkenswaard. Ze komen supervoorwaarts door de combinatie, en halverwege loopt ze al een seconde voor op Tops-Alexander. Ze vliegt door de laatste lijn en de geniale Con Quidam komt bijna twee seconden sneller over de streep. Na de winst van toenmalig outsider Frank Schuttert in 2018, lijkt Valkenswaard opnieuw het toneel te worden van een prachtige verrassing. Maar ja, de laatste starter is wereld nummer één: Daniel Deusser. De Duitser heeft alleen niet zijn meest ervaren paard bij zich. Bingo Ste Hermelle (v. Diamant de Semilly) komt op sommige punten slippend door de bochten en laat een paar idiote sprongen zien. Met een hart van goud rent de vos onder uitstekende begeleiding van Deusser naar de winst. Hij pikt zelfs nog 1,62 seconden van de tijd van Thijssen af, vooral dankzij één uitstekende rollback, waar Thijssen kort moest corrigeren.

Vroege nulrondes in basisomloop

Max Kühner was als eerste starter direct foutloos met zijn toppaard Electric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek). Voor zijn positie in de GCT-ranking was een foutloze ronde heel handig en dat leek mee te spelen in de voorzichtige ronde van de Oostenrijker. Ook de tweede starter, Marcus Ehning uit Duitsland, was met A la Carte NRW (v. Abke) foutloos. De tijd leek wat ruim, maar daarna duurde het weer wat langer voordat er een foutloze ronde kwam. Het was echt geen makkelijk rondje. Braziliaan Marlon Módolo Zanotelli was de derde die foutloos door het parcours kwam. Hij deed dat met de tienjarige talentvolle hengst Grand Slam VDL (v. Cardento). Marc Houtzager reed een mooie ronde met strakke bochten met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel), maar kreeg een springfout in de combinatie halverwege. Houtzager versnelde wel nog even voor een snelle vierfouter en werd uiteindelijk tiende. Kevin Jochems weet dat Turbo Z (v. Thunder vd Zuuthoeve) niet de allersnelste is, maar het paard is wel groot en vermogend. Een uitstekend gereden ronde bracht Jochems als eerste Nederlander naar de barrage.

Schandalige vertoning van Moya

Spanjaard Sergio Moya kwam met Alamo (v. Ukato) in eerste instantie geweldig door het basisparcours, maar zijn paard vloog weg over de buitenschouder bij hindernis 12 en liep erlangs. Voor Moya zou een foutloze ronde een goede kans zijn geweest op klassementsleiding in de GCT 2021. Het is al de tiende etappe, dus dat soort overwegingen beginnen een rol te spelen bij de ruiters. Moya reageerde niet goed, maar wordt heel kwaad op zijn paard. Hij kreeg ook nog een balk en verzamelde in totaal 12 strafpunten. Moya bleef na de finish boos op zijn paard, een schandalige vertoning, die een B-pony ruiter op de Hippiade een diskwalificatie zou hebben opgeleverd.

Tops-Alexander naar leiding in GCT-klassement

Edwina Tops-Alexander stond – voor vandaag – in het klassement direct achter Peder Fredricsson, die niet in Valkenswaard is. De Australische kwam direct na Moya de ring in. Ze nam wat langere lijnen met KWPN’er Fellow Castlefield (v. Je T’aime Flamenco), een goede keuze nu de druk er wat af was voor haar. Prachtig foutloos naar de barrage en bovendien naar de leiding van het klassement, nog voordat de barrage gereden is. Vervolgens kreeg Leopold van Asten een balk op hindernis 3 en kwam wat te diep op hindernis 8a. Zijn tienjarige Elegant Hero Z (v. Echo van ’t Spieveld) springt fijn, maar nog niet alle afstanden zijn ideaal. Met acht strafpunten een keurig resultaat in de tweede 5* GP ooit voor dit paard.

Ahlmann en Thijssen ook naar barrage

Christian Ahlmann en zijn fijne schimmel Clintrexo Z (v. Clintissimo) springen zonder veel moeite naar de barrage. Zij waren de zesde combinatie die de nul houdt, na ongeveer de helft van het deelnemersveld. Dat is best veel voor een Global Champions Tour Grand Prix. Sanne Thijssen moest met Con Quidam (v. Quinar) even versnellen in de combinaties, het paard werd bijna te sterk voor zijn amazone, maar het ging tot genoegen van de tribunes allemaal goed. Met grote sprongen denderde Thijssen naar de barrage. Het eindelijk weer aanwezige publiek ging uit zijn dak. Johnny Pals kreeg wat verzet bij de ingang van de ring van Fernando (For Pleasure) en vervolgens ging er direct op hindernis één een balk af. Ontzettend zonde. Pals besloot even later af te groeten, na nog twee balken. De nummer één van de wereld, Daniel Deusser, was al tweede in de kwalificatie met de tienjarige Bingo Ste Hermelles (v. Diamant de Semilly). Het nog niet zo ervaren paard deed ontzettend best, het was niet heel mooi, maar wel effectief: Deusser ook naar barrage. Laatste starter was de winnaar van de kwalificatie: Gerben Morsink met Navarone Z (v. Nabab de Reve). In de eerste hindernis van de driesprong was er een balk. Mooie vierfouter voor Morsink en terecht applaus van het thuispubliek voor de mooie prestaties van vandaag.

Uitslag

Bron: Horses.nl