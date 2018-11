Gedeelde eerste plaats Mohammed en Epaillard

Twee keer een volkslied; dat van Frankrijk én Qatar. Want in exact dezelfde tijd (24.85) kwamen Julian Epaillard en Bassem Hassan Mohammed over de finish in de eerste wedstrijd van de GCT in Doha. Maikel van der Vleuten voerde lange tijd de ranglijst aan maar eindigde met Arera C (Indoctro x Voltaire) op de vijfde plaats.

De CSI5* 1,45 m. twee fasen, de openingswedstrijd van GCT Doha, leverde direct een spannende wedstrijd op. Naast Maikel van der Vleuten kwamen ook Eric van der Vleuten met Wunschkind 19 (v. Casall Ask, 9e), Marc Houtzager met Sterrehof’s Baccarat (v. Padinus, 13e) en Leopold van Asten met VDL Groep Beauty (v. For Pleasure, 20e) in de top 20.

Bassem Hassan Mohammed over zijn thuiszege met Argelith Squid (v. Salito) “Ik wist dat Julian snel was, ik zag zijn rit voor ik zelf de ring in moest. Ik heb niet alles uitgerekend maar gewoon mijn best gedaan.”

Om 17.45 uur gaat de eerste editie van de Global Champions League Competitie van start (1,50/1,55 m.), live te volgen via GC TV.

Uitslag

Bron: Horses.nl