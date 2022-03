Global Champions Tour en League weer volledig in handen van Jan Tops

Jan Tops is weer volledig eigenaar van de Global Champions Tour en League. Tops heeft zijn Amerikaanse mede-aandeelhouder Frank McCourt jr. uitgekocht. In 2014 verkocht Tops de helft aan McCourt, maar door een meningsverschil kwamen de twee mannen lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Rond de Kerst werd door de Ondernemingskamer de voorzet gegeven tot een oplossing in een hoogopgelopen conflict. Bouwmiljardair en sportinvesteerder McCourt dreigde de nieuwe, lucratieve overeenkomst met hoofdsponsor Longines te laten mislukken, terwijl Tops en Fred van Lierop juist wilden tekenen. Longines wilde een ruime honderd miljoen euro op tafel leggen over de periode 2023-2027, met nog eens dit bedrag als het daarna tot een verlening zou komen.

Financiële aderlating

Niet tekenen zou volgens Tops en Van Lierop een financiële aderlating zijn. Deelnemende teams, die jaarlijks een vergoeding van 2,5 miljoen euro betalen om mee te mogen doen en in tijdelijk eigendom zijn bij vermogende zakenmannen en amazones als Jennifer Gates, zouden bij bosjes afhaken. McCourt wilde echter verder kijken. Hij was in de veronderstelling dat bij anderen meer sponsorgeld te halen viel.

Uitgekocht

McCourt claimde dat hij en Tips in een deadlock-situatie zaten en hij stelde een biedingenstrijd voor door zich te beroepen op een speciale bepaling in de aandeelhoudersovereenkomst. Daarop klopte Tops aan bij de Ondernemingskamer, een onderdeel van het Amsterdamse gerechtshof. De Ondernemingskamer stelde een derde, tijdelijke bestuurder met beslissende stem aan: John Jaakke. Zijn werk zit er inmiddels op. De partijen lieten elkaar weten wat ze voor elkaars aandelen over hadden en de hoogste bieder heeft de ander uitgekocht.

