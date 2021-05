Global Champions Tour twee keer in Valkenswaard deze zomer

De Global Champions Tour van Cannes in juni verhuist naar Valkenswaard. Dat maakte de organisatie vanmiddag bekend. Onder de huidige regels in Frankrijk lijkt het niet te lukken om het evenement in Cannes te organiseren. Daarom is besloten de wedstrijd in Valkenswaard te organiseren. De reeds geplande GCT/GCL van Valkenswaard eind augustus staat ook nog steeds op de agenda.