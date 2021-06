Grand Slam VDL tweede in 1,50m. GCT Stockholm

De KWPN-hengst Grand Slam VDL (v. Cardento) begint de smaak te pakken te krijgen in het internationale werk. Op de Global Champions Tour in Stockholm was hij twee keer geklasseerd met Marlon Modolo Zanotelli dit weekend. Vrijdag sprong hij naar een vijfde plaats in een 1,55m., vandaag werd hij tweede in een 1,50m. Niet slecht voor een GCT-concours, waar de wereldelite samenkomt.

De rubriek werd vandaag gewonnen door Henrik von Eckermann, maar was ook een tweede succesje voor de VDL Stud. Von Eckermann had namelijk de KWPN-merrie Glamour Girl gezadeld voor deze proef, een dochter van Zirocco Blue. Overigens de tweede Zirocco die vandaag bovenaan stond op een springconcours: in Bonheiden won Jack Ansems met Fliere Fluiter de CSI2* GP.

Uitslag

Bron: Horses.nl