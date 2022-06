Gregory Whatelet iedereen te vlug af in 1.55m tegen de klok

In Parijs werd zojuist de kwalificatie voor de Grote Prijs vanavond gewonnen door de Belg Gregory Wathelet met Iron Man van de Padenborre (v.Darco). In een tijd van 66.62 seconden finishte hij het 1.55m hoge parcours van parcoursbouwer Grégory Bodo. Dat die tijd ruim teveel was voor de rest blijkt uit de 68.25 seconden die Marlon Modolo Zanotelli met Like A Diamond Van Het Schaeck (v.Diamant De Semilly) op het bord had gezet en waarmee hij tweede werd. Penelope Leprevost kwam daar met Texas (v.Tornesch) in 69.74 weer ruim achter op de derde plaats.

Het parcours bestond uit 13 hindernissen en 16 sprongen en er kwamen in totaal 47 combinatie’s aan de start waarvan er 35 zich plaatsten voor de Grote Prijs later op de avond. In de rubriek was 100.000 prijzengeld te verdelen waarvan 25.000 euro gereserveerd was voor de winnaar.

Nederlanders

Eric van der Vleuten reed met Dreamland (v.Sunday De Riverland) een hele fijne foutloze ronde. Dat de tijd van ondergeschikt belang was zag je aan de manier waarop van der Vleuten de bochten reed en nergens galopsprongen wegliet. De missie foutloos werd met succes volbracht en de veertiende plaats betekende weliswaar geen prijs maar wel makkelijke plaatsing voor de GCT GP.

Jur Vrieling had pech op de uitsprong van de dubbelsprong waar Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) de achterste paal van de oxer lichtjes toucheerde maar blijkbaar toch hard genoeg voor een fout. Zijn tijd van 69.80 seconden zou hem naar de vierde plaats hebben gebracht. Nu werd Vrieling 21ste en zal er net als van der Vleuten vanavond bij zijn.

Uitslag