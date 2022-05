Grote Prijs van Madrid prooi voor Gilles Thomas, Harrie Smolders zesde

Gilles Thomas beleefde met het winnen van de prestigieuze Coppa Del Rey in Madrid een van de hoogtepunten van zijn nog prille internationale loopbaan. Met Calleryama (v.Casall) reed de 24-jarige Belg in 40.16 seconden naar de overwinning. Sergio Alvarez Moya leek als laatste starter in de barrage nog roet in het eten te gooien maar zijn Malibu de Muze (v.Nabab de Reve) bleek aan de streep 0.13 tekort te komen. Daar weer 0.38 seconden achter kwam Hans-Dieter Dreher met Vestmalle des Cotis (v.Baloubet du Rouet).

Harrie Smolders heeft in de Grote Prijs van de stad Madrid de teleurstelling wegens het niet kwalificeren voor de GCT van zaterdag enigzins weg kunnen spoelen middels twee foutloze ritten in de Coppa Del Rey, een klassiek parcours van 1.50m met barrage. Met Uricas vd Kattevennen (v.Uriko) noteerde hij een tijd van 41.28 seconden, goed voor de zesde plaats.

Uitslag

1.45m op tijd

Guery greep de laatste kans met beide handen aan om met Era Ste Hermelle (v.Vargas de Ste Hermelle) nog een rubriek te winnen in Madrid. In 63.18 seconden reed hij door de finish en dat was net genoeg om de 63.25 seconden van Tobias Meyer met Quintus-H (v.Frh Quaid) te kloppen. De derde plaats was voor de Zweedse Angelica Augustsson Zanatelli met Nintender Star (v.Nintender) die 64.57 seconden klokte.

Uitslag