Harrie Smolders met één nulrondje naar winst Global Champions Tour Hamburg

Harrie Smolders had in de kwalificatie zaterdagochtend al laten zien dat hij en Une de l'Othain (v. Conterno Grande) in goede vorm steken. Maar dat hij zonder barrage de Grote Prijs van Hamburg op naam zou schrijven, had de Nederlandse routinier ook niet verwacht. De tijd bleek de grote scherprechter, evenals de lastige lijn tussen hindernis vier en vijf. Eve Jobs kwam slechts 0,29 seconden te laat over de finish en werd tweede met met Venue d’Fees des Hazalles (v. President). Voor eerste starter Michael Duffy sloeg het chagrijn om zijn tijdfout uiteindelijk om, toen bleek dat hij met Lapuccino 2 (v. Livello) derde was geworden.

Smolders: “Het is geweldig, ik had dit ook niet verwacht. Maar de onverwachte overwinningen zijn vaak de beste overwinningen. Mijn paard houdt van deze arena. Toen ik zag hoe de rubriek verliep begon ik wel optimistisch te worden. De toegestane tijd was heel krap, ik had eigenlijk gedacht dat de tijd nog iets ruimer zou worden nadat Philipp Weisshaupt had gereden, maar dat gebeurde niet. Maar het is altijd geweldig om in Hamburg te winnen.” Smolders won deze etappe ook al in 2018, toen met Don VHP Z. “Ik was eigenlijk reserveruiter voor het team, ik heb ook maar één paard bij me. Ik ben op het laatste moment gekomen, want ik ben eigenlijk ook in Brussel aan het rijden. Ik hoefde gelukkig niet alles zelf te doen dankzij mijn collega’s, maar ik heb mijn team niet bij me.” Smolders mag nu ook naar de Super GP in Praag, die het GCT-seizoen afsluit aan het einde van het jaar.

Link naar video van de ronde van Smolders

Hele krappe tijd

Eerste starter Michael Duffy uit Ierland was zeer teleurgesteld nadat hij drie seconden te laat over de finish kwam, maar achteraf bleek dat een bijzonder knappe prestatie. Veel ruiters hadden echt wel wat informatie van hun voorgangers nodig om de schade enigszins te kunnen beperken. Eve Jobs bleef ook zonder springfouten, maar was voorzichtig op de laatste lijn met haar mooie vos Venue d’Fees des Hazalles, en stopte er een extra galopsprong bij. Dat leverde een zeer nipte tijdfout van slechts 0,29 seconden op. Het parcours van Frank Rothenberger werd uiteindelijk door slechts negen van de dertig combinaties binnen de tijd afgelegd. De lijn van 4 naar 5 moest iets gebogen gereden worden, maar niet iedereen wilde dat omdat de tijd zo krap stond. Hier vielen veel balken, onder meer voor Bart Bles maar ook voor de geniale DarryLou onder Nayal Nassar. Daarbij was ook de driesprong een uitdaging met een triple – steil – oxer. Tenslotte kwamen veel combinaties op het laatste moment nog te diep uit voor de laatste combinatie en was het Hamburgse gras inmiddels doornat van de regen van de afgelopen dagen.

Driesprong trilt in de lepels

Harrie Smolders kwam als 18e starter de ring in met de 13-jarige schimmelmerrie Une de l’Othain (v. Conterno Grande). Het duo kreeg een touché met de achterbenen op de laatste hindernis van de driesprong, een grote oxer. Met een knappe zes galopsprongen op de laatste lijn, waar veel combinaties alsnog strandden, kwam Smolders zonder fouten over de streep, nog een halve seconde binnen de tijd. Het was wachten op een volgende foutloze ronde, voor een barrage. Dat werd steeds spannender naarmate de basisronde vorderde. Bij de laatste drie zat Fransman Olivier Robert, die met Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky) al zeer goed gereden had in de GCL-rondes van de afgelopen dagen. Robert had een balk op de inmiddels beruchte hindernis 5 en een tijdfout. Hij verdiende wel punten om zijn positie in het algemeen klassement te verbeteren en staat inmiddels tweede, achter Georgina Bloomberg.

Spannend

Een-na-laatste starter was Ben Maher met de tienjarige KWPN’er Ginger-Blue (v. Plot Blue), die derde werden in de kwalificatie. Maher reed een goede slinger naar hindernis vijf, maar kwam niet goed uit in de driesprong, waar de steilsprong trilde, maar de oxer ook echt viel. Maher was wel binnen de tijd en hield ondanks het steeds gladder wordende gras de schade beperkt. Maher werd uiteindelijk vijfde, achter Denis Lynch met Cristello. Smolders keek ondertussen gespannen toe vanaf de zijkant; er verscheen inmiddels wel een kleine glimlach op zijn gezicht. Die glimlach werd nog veel groter toen laatste starter Marlon Modolo Zanotelli de eerste balk eraf gooide met Urban de Rohan (v. Apache d’Adriers). Winst zonder barrage voor de Nederlander!

Pals en Bles

Naast Smolders kwamen ook Johnny Pals en Bart Bles aan de start. Pals zette Charley (v. Calido I) steeds netjes voor de hindernissen, en kwam prachtig door de lastige driesprong triple – steil – oxer. Pals zag helaas de plank in de tweede helft van het parcours vallen en ook de tijd was te kort. Zijn paard nam behoorlijk wat tijd boven de sprongen en Pals kwam met 6 strafpunten over de streep. Ook Bart Bles reed met Gin D (v. Clinton) niet zo snel mogelijk. Hij kreeg een balk op hindernis 5, hield verder alles keurig hoog, maar liet ook twee tijdfouten noteren. Pals werd veertiende, Bles vijftiende. Bles staat momenteel negende in het algemeen klassement van 2021.

Uitslag

Klassement GCT



Bron: Horses.nl