Harrie Smolders sluit New York af met top drie-klassering met Cas

In de eerste omloop van de Global Champions League liep Harrie Smolders een ongebruikelijke acht strafpunten op met Cas 2 (v. Indoctro), maar op de afsluitende dag in New York liet het duo alle balken weer in de lepels. Hoewel Smolders Kent Farrington en Pieter Devos voor moest laten gaan, was hij met de twaalfjarige ruin de rest van de concurrentie in deze 1,55m-GP nog altijd ruim drie seconden te snel af.

Farrington noteerde met Creedance (v. Lord Z) zowel in de basisomloop als in de barrage van deze 5*-Grand Prix veruit de snelste tijd. Daarmee pakte de Amerikaanse ruiter de tweede overwinning op rij met de KWPN’er in New York. Zaterdag wonnen de twee ook de tweede omloop van de Global Champions League.

Devos en Smolders

Devos was met Espoir (v. Surcouf de Revel) met 37,82 seconden op de klok goed voor de tweede snelste foutloze tijd in deze afsluitende GP. Voor het Belgische duo was het eveneens het tweede foutloze optreden op rij. Zaterdag waren de twee nog iets te langzaam voor een top 5-klassering, maar zondag hoefden ze alleen Farrington, met zijn tijd van 36,76 seconden, voor te laten. Smolders en Cas volgden met 38, 19 seconden op de klok, waarmee het gat naar de nummer vier ruim drie seconden was.

Top vijf

Georgina Bloomberg mocht zich met Chameur (v. Caytano L) als vierde opstellen met haar rit in 41,67 seconden en Christian Kukuk maakte met Colestus (v. Cornet Obolensky) de top 5 compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl