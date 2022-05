Harrie Smolders tweede met Monaco in St.Tropez

Na een fantastische barrage waar de een nog sneller ging dan de ander wist Malin Baryard-Johnsson met H&M Indiana (v.Kashmir van 't Schuttershof) Harrie Smolders met Monaco (v.Cassini II) naar de tweede plaats te verwijzen in de GCT GP van St.Tropez. Derde werd Spencer Smith met Theodore Manciais (v.Cassini II)

Maikel van der Vleuten beleefde met het debuut van Elwikke (v.Eldorado vd Zeshoek TN) op dit niveau niet het genoegen van een foutloze rit maar de merrie sprong overtuigend en de fout die ze kreeg kwam misschien ook wel een beetje omdat Maikel net iets te gretig vooruit reed waardoor ze iets plat werd. Al met al heeft Elwikke laten zien dat ze ook mee kan op dit niveau.

Barrage

Met twaalf combinaties in de barrage was het zeker dat de nodige risico’s genomen moesten worden om deze Grote Prijs met 100.000 euro voor de winnaar op naam te schrijven.

De spits werd afgebeten door de pas 20-jarige Franse amazone Jeanne Sadran die met Vannan (v.Diamant de Semilly) haar eerste GCT barrage ooit reed. Waarschijnlijk speelde de zenuwen haar parten want ze reed een slechte barrage met diverse rijfouten waardoor haar score 16 strafpunten werd.

Pieter Devos zette als tweede starter wel de toon. Met Mom’s Toupie de la Roque (v.Kannan) zette hij een foutloze 36.77 seconden op het bord. Je kon zien aan de reactie van Devos dat het wel snel was maar dat hij niet zeker was dat dat ook de winst zou gaan betekenen.

Dat bleek al gelijk toen zijn landgenoot Jerome Guerry met Grupo Prom Diego (v.Verdi TN) die tijd verbeterde en de leiding nam in de wedstrijd. Iedereen die na Guerry nog kans wilde maken zou reëel gas moeten geven.

Dat was niet tegen een dove gezegd voor Abdel Saïd. Hij haalde met Bandit Savoie (v.Qlassic Bois Margot) alles uit de kast, de palen bewogen in de lepels maar alles bleef liggen en de 35.65 seconden was genoeg om de kop over te nemen en misschien wel zijn eerste GCT overwinning ooit te behalen.

Helaas voor Saïd was die hoop al snel vervlogen toen Spencer Smith direct na hem de leiding weer overnam met 35.35 seconden. Dit zag eruit als de rit van de winnaar en een zeer moeilijk te kloppen tijd.

Daar dacht Harrie Smolders anders over en hij gaf gas van de eerste tot de laatste met Monaco. Wat niet mogelijk leek deden ze toch. Met succes want de palen lagen nog allemaal in de lepels aan de finish en de tijd op het bord van 35.09 seconden was goed voor de eerste plaats tot dat moment.

Malin Baryard-Johnsson zag de rit van Smolders toen ze stond te wachten aan de ingang en zag waar het sneller kon. H&M Indiana deed wat van haar verwacht werd, rende zo hard als haar amazone wilde, bleef voorzichtig en toen de rook was opgetrokken stond ze met 34.71 seconden fier bovenaan.

Christian Ahlmann en Kevin Staut deden nog wel een poging om haar de winst te ontnemen maar beiden waren al vlug in hun rit een illusie armer door de springfouten die ze maakten.

Uitslag