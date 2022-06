Henrick von Eckermann laat alleen de kruimels over voor de rest in Stockholm

Na gisteren beide CSI5* rubrieken te hebben gewonnen voegde de Zweed Henrik von Eckermann er in eigen huis in Stockholm vandaag een derde aan toe. Met King Edward (v.Edward 28) had hij gisteren 71.93 seconden nodig om de hoofdprijs van 23.800 euro te pakken, vandaag deed hij het in 71.11 seconden. De tweede plaats in deze 1.55m kwalificatie voor de GCT van vanavond kwam voor rekening van Marlon Modolo Zanotelli met Like a Diamond van het schaeck (v.Diamant de Semilly) die 72.39 seconden nodig had om het parcours van twaalf hindernissen te overbruggen. De derde plaats was voor Peder Fredricson met H&M All In (v.Kashmir van Schuttershof) in 73.97 seconden.