Henrick von Eckermann slaat dubbelslag in Helsinki

Na in de middag al het 1.45m op naam te hebben geschreven pakte Henrick von Eckermann ook de belangrijkste rubriek van de dag in Stockholm door met King Edward (v.Edward) het 1.55m hoge parcours foutloos af te leggen in 71.93 seconden. Het was genoeg voor de beker en de bijbehorende 23.800 euro. Op eerbiedwaardige afstand werd Mark McAuley met O'hara Els (v.Ogano Sitte) tweede in 73,71 seconden. Rolf-Görang Bengtsson werd met Ermindo W (v.Singapore) derde op zes seconden afstand van de winnaar.