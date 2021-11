Henrik von Eckermann over LGCT Super GP-overwinning: ‘Ik had geen teugels voor de eerste vijf sprongen’

Afgelopen zaterdag behaalde Henrik von Eckermann de overwinning in de LGCT Super Grand Prix in Praag ondanks een 'miscommunicatie' met zijn paard. De elfjarige BWP'er King Edward (v. Edward) had zijn tong over het bit toen het paar begon aan de tweede ronde van het 1.65m-parcours.

”King Edward had veel energie en zenuwen”, legt Von Eckermann uit, die deel uitmaakte van het Zweedse gouden medaillewinnende team op de Olympische Spelen in Tokio. ”Normaal gesproken probeer ik naar binnen te draven als de poorten opengaan, maar ik wachtte en toen werden de deuren achter hem gesloten, dus hij schrok een beetje. Om zichzelf te kalmeren, wilde hij achteruit gaan, dus ik zei: ‘Oke, dan gaan we er achteruit in!’

‘Gelukkig voelde ik de tong van het paard weer teruggaan’

De door Wim Impensin gefokte King Edward slaagde er toen echter ook in om zijn tong over het bit te krijgen. ”Dus voor de eerste vijf of zes sprongen reed ik zonder teugel”, aldus de Zweedse ruiter. ”Maar gelukkig voelde ik het (de tong van het paard) teruggaan.” Ondanks de moeilijke start reed Von Eckermann met de vos een foutloze ronde en noteerde de snelste tijd van 60,82 seconden, waarmee het paar de Super Grand Prix won.

Bekijk ook:

Bron: Horses.nl/HorseandHound