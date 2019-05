Karel Cox en Evert niet te kloppen in tweede omloop GCL

Negen combinaties kwamen foutloos aan de finish in de tweede omloop van de Global Champions League, maar het lukte alleen Karel Cox om onder de zeventig seconden te blijven. De Belgische ruiter was met zijn KWPN-ruin Evert (Amadeus x Indoctro) met 69,93 seconden op de klok de concurrentie met ruim twee seconden te snel af. Bart Bles was de beste Nederlander in deze rubriek, hij eindigde met een tijdfout op de tiende plek.

Scott Brash was met Hello Jefferson (Cooper van de Heffinck x Irco Mena) weliswaar een stuk langzamer dan Cox, maar de Britse ruiter was op zijn beurt ook weer dik twee seconden sneller dan Christian Kukuk, die met Colestus (Cornet Obolensky x Stakkato) op de derde plek eindigde.

Mooi slot

De eerste dagen in Shanghai wilde het Cox nog niet lukken om foutloos te blijven met de tienjarige KWPN’er. Het duo kwam een keer met vier en twee keer met acht strafpunten de ring uit, dus de supersnelle foutloze rit op de laatste dag was een mooie afsluiting van de wedstrijd. Voor Team Cannes Stars betekende de overwinning van Cox en Evert uiteindelijk de zesde plaats in deze vierde GCL-wedstrijd van het seizoen. In de tussenstand staat het team nu met 43 punten op de veertiende plek.

Teamwinst

Geen van de teams bleef in de twee omlopen helemaal foutloos en twee teams kwamen in Shanghai uit op in totaal vier strafpunten. Monaco Aces pakte met de snelste tijd de teamwinst en Paris Panthers eindigde op de tweede plaats. De derde plek was voor Marc Houtzagers team Prague Lions. In de eerste ronde bleef Houtzager foutloos met Sterrehof’s Calimero (Quidam de Revel x Libero H), maar in de tweede omloop kreeg het duo vier strafpunten. Zijn teamgenoot Niels Bruynseels bleef net als Houtzager de eerste ronde foutloos met Delux van T & L (Toulon x Landetto) en kreeg ook in de tweede omloop vier strafpunten.

Bles

Bles liet met Israel v.d.Dennehoeve (Thunder van de Zuuthoeve x Darco) in beide omlopen de balken liggen, maar kreeg een strafpunt vanwege de tijd. Opgeteld bij de twaalf strafpunten van zijn teamgenoot Titouan Schumacher met Atome Z (Amadeus x Toulon) betekende dit voor Bles’ team Hamburg Giants de vijfde plek in Shanghai. In de tussenstand staat het team eveneens op de vijfde plek.

Tussenstand

Shanghai Swans, het thuisrijdende team dat de eerste twee wedstrijden in deze serie won, gaat met 90 punten aan de leiding in de tussenstand. Ondanks dat het team in Shanghai elfde werd is het verschil met de andere teams nog ruim twintig punten. St Tropez Pirates volgt op de tweede plaats met 79 punten en Monaco Aces staat derde met 74 punten.

Uitslag individueel

Uitslag teams

Tussenstand

Bron: Horses.nl