Kathrin Eckermann wint GCT Miami met negenjarige Cala Mandia: ‘Ik heb er geen woorden voor’

In de kwalificatie voor de GCT Grand Prix was Kathrin Eckermann zaterdagmiddag goed op dreef met Cala Mandia (v. Capistrano) in Miami. De Duitse amazone eindigde met de negenjarige merrie op de tweede plaats en hielp team Shanghai Swans daarmee naar de vierde plek. In de Grand Prix hield het duo de goede vorm vast en zette als laatste in de barrage een supersnelle foutloze ronde neer waarmee ze de overwinning binnenhaalden. "Ik heb er geen woorden voor", liet de amazone na afloop weten. "Ik ben echt heel trots."

“Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Het is een lange reis geweest, ik heb haar sinds ze zes jaar oud was en het is haar eerste LGCT”, aldus Eckermann. “Ik ben echt heel trots dat ze zo geweldig sprong. Ik heb er geen woorden voor, ik ben overdonderd.”

Geen druk

“Ze is negen jaar oud en het was haar eerste 5*-Grand Prix en ze sprong geweldig. Ik heb geen druk op mijn paarden omdat ze zo jong zijn en ik geniet er gewoon van om in het team te zitten”, vervolgde de Duitse amazone, die in de Global Champions League in het team Shanghai Swans zit. “Hopelijk zullen we een geweldig seizoen hebben. Ik had een geweldige start. ”

Top drie

Shane Sweetnam ging op het moment dat Eckermann de ring in kwam voor de barrage aan de leiding met Alejandro (v. Acorado’s Ass), maar zag hoe Eckermann meer dan een seconde onder zijn tijd dook en werd tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Gilles Thomas met Luna van het Dennehof (v. Prince van de Wolfsakker).

Maikel van der Vleuten zorgde met Beauville Z (v. Bustique) voor het beste Nederlandse resultaat in deze 5*-GP. Het duo kreeg vier strafpunten in de basisomloop en eindigde op de achtste plaats.

Tussenstand

Met haar overwinning komt Eckermann in de tussenstand binnen op de vijfde plek met 40 punten. Ludger Beerbaum, die in Doha de Grand Prix won met Mila (v. Monte Bellini), gaat aan de leiding met 59 punten en wordt gevolgd door Michael Duffy met 57 punten op de tweede en Christian Ahlmann met 53 punten op de derde plek. Bart Bles staat er voor Nederland nu het beste voor met 41 punten op de vierde plaats en Maikel van der Vleuten staat precies achter Eckermann met 40 punten op de zesde plek. Jur Vrieling, die in Doha derde werd met Long John Silver (v. Lasino). staat met 35 punten precies ook nog erbij in de top tien.

Bekijk de winnende rit van Kathrin Eckermann hier

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl/GCT