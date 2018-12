Madrid in Motion wint halve finale, alle Nederlanders door

Het was vrijdagavond spannend in Praag toen twaalf teams in de halve finale van de GCL Super Cup met elkaar de strijd aangingen om de zes finaleplekken. Madrid in Motion, het team met de Nederlanders Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten, won deze halve finale en ook de teams van Leopold van Asten en Harrie Smolders, Scandinavian Vikings en Montreal Diamonds, hebben een ticket voor de finale op zak.

Madrid in Motion was het enige team dat zonder strafpunten bleef in deze halve finale. Naast Van der Vleuten met de KWPN-hengst Verdi TN (v. Quidam de Revel) en Houtzager met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) kwam ook de Spanjaard Eduardo Álvarez Aznar met Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’Arc de Triomphe) aan de start voor dit team.

Winnaar kwartfinale

De Paris Panthers kwamen in de kwart finale als winnaar uit de bus, maar eindigden in de halve finale op de derde plaats. Zowel Gregory Wathelet als Darragh Kenny bleven met hun paarden MJT Nevados S (v. Calvados Z) en Balou Du Reventon (v. Cornet Obolensky) foutloos. Alleen Yuri Mansur moest met de Verdi TN-dochter Ibelle Ask een springfout incasseren.

Top drie

Het team met Van Asten en VDL Groep Miss Untouchable kwam ook uit op vier strafpunten, maar was net iets sneller dan Paris Panthers en eindigde op de tweede plek. Van Asten bleef foutloos met de Chacco-Blue-dochter en ook Christian Ahlmann zette voor de Vikings een nulronde neer met Caribis Z (v. Caritano), alleen Evelina Tovek en Dalila de la Pomme (v. Taran de la Pomme) moesten vier strafpunten incasseren.

Montreal Diamonds

Danielle Goldstein sprong met Lizziemary (v. Cabri d’Elle) bijna de verkeerde hindernis, maar wist op tijd te stoppen. Na afloop van het verder foutloze parcours besloot de jury toch vier strafpunten te geven. Jos Verlooy kreeg met Igor (v. Emerald) een springfout op de laatste hindernis en Smolders hield het team met een foutloze rit met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly) bij de beste zes en stelde daarmee een plek in de finale veilig.

Spannend tot het eind

De laatste twee teams die overbleven aan het eind van de avond waren de twee grootste rivalen van de ‘gewone’ GCL-finale 2018, London Knights en Valkenswaard United. Beide teams plaatsten zich met acht strafpunten voor de finale.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ GCL