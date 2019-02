Maikel van der Vleuten trapt Doha af met winst

Maikel van der Vleuten stond in de openingsrubriek in Doha bovenaan in het klassement. In de eerste Global Champions Tour wedstrijd van het nieuwe seizoen sloeg de Nederlander gelijk zijn slag. Bart Bles eindigde in de proef ook in de top van het klassement.

Van der Vleuten had voor de 1,45m rubriek Arera C (v.Indoctro) gezadeld. Simon Delestre stond met Filou Carlo Zimequest (v.Coronas) aan de leiding op het moment dat Maikel binnenreed. Als een van de laatste starters in het twee-fasen parcours stuurde onze landgenoot zijn KWPN’er in een tijd van 24,40 naar de overwinning. Delestre moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Top van het klassement

Henrick von Eckermann maakte met Que Bueno de Hus (v.Que Guapo) het podium compleet. Een tijd van 25,01 was snel genoeg voor een derde plaats. Fransman Julien Epaillard en zijn Usual Suspect d’Auge (v.Jarnac) eindigde net naast het podium op een vierde plaats. Een vijfde plaats was er voor Marlon Modolo Zanotelli en J-Figyelem (v.Vingino). Bart Bles was met de Tangelo vd Zuuthoeve-nakomeling Expert goed voor een dertiende plaats.

