Maikel van der Vleuten wint GCT Valkenswaard, Smolders vierde

Maikel van der Vleuten heeft met Dana Blue (v. Mr Blue) de Global Champions Tour van Valkenswaard gewonnen. In een achtkoppige barrage kwam Van der Vleuten uiteindelijk als snelste uit de bus. Olivier Philippaerts lukte het met H&M Legend of Love (v. Landzauber) als eerste starter om op het podium uit te komen, hij werd tweede.

De derde plaats was voor Kevin Staut met de al de hele dag uitmuntend springende For Joy van’t Zorgvliet HDC (v. For Pleasure). Harrie Smolders werd met Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) vierde. Smolders lijkt de weg omhoog met Don weer gevonden te hebben. Ze reden, inclusief de GCL-wedstrijd eerder, drie foutloze rondes vandaag.

Meer informatie volgt

Uitslag

Bron: Horses.nl