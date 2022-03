Martin Fuchs en Conner Jei winnen de CSI5* 1.55m Global Champions Tour Doha

De belangrijkste springwedstrijd in Doha vandaag was de 1.55 meter springwedstrijd met barrage, waaraan bijna 150.000 euro werd toegekend. De overwinning ging naar Martin Fuchs uit Zwitserland op de elfjarige Conner Jei. Met hun 34,74 seconden waren ze ruim een seconde sneller dan de rest van de negenkoppige barrage.

Conner Jei werd in het verleden uitgebracht door Franziska Müller die de ruin succesvol uitbracht in het 1.45m. Sinds eind 2020 is hij onder het zadel bij Martin Fuchs. De tweede plaats ging naar Christian Kukuk en zijn pas negenjarige Nice van ’t Zorgvliet in 35,80 seconden. Daarbij liet deze combinatie onder andere Christian Ahlmann’s voormalig wereldkampioen jonge springpaarden, de nu elfjarige Solid Gold Z, achter zich. Zij noteerden een tijd van 36,75 seconden, goed voor de derde plaats.

Beste Nederlander werd Jur Vrieling met Fernando H. Zij eindigde op een 14de plaats. Martin Fuchs zijn winnende rit is onderstaand te zien.

Bron: Global Champions Tour